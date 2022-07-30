Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Bozdağ: Bu ağız mafya ağzı

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu ağız, mafya ağzı. Türkiye'nin yönetimine talip 'meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim' diyenlerin ağzı değil" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakan Bozdağ, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Molla Hüsrev Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı. Bakan Bozdağ, terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

* “En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye’nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek. Türkiye’nin terörle mücadelesi sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir.

* PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var. Onlar bunları gizlemiyor.

* Amerikasından Avrupasına kadar terör örgütlerini ve teröristlerini himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar.”

“KAYIT DIŞI SİYASET YAPANLAR VAR”

Kayıt dışı siyaset yapanların, Türkiye’nin yoluna müdahale etmek istediğini söyleyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye’nin geleceğini tayin edecek olanlar, içerideki vesayet odaklarına teslim olmadan dış güçlerin projelerine boyun eğmeden, milletin hak ve menfaatini koruyan kadrolardır. Ama şu anda kayıt dışı siyaset yapanlar, Türkiye’nin yoluna müdahale etmek istiyorlar.

* Merdiven altı politika bezirganları bu milletin kanaatlerini değiştirmek için uğraşıyorlar. Türkiye’nin geleceği bunların eline bırakılamaz. Türkiye’nin geleceği milletin elindedir. Millet de kendi gözüne bakanlara bu geleceği teslim etmelidir.”

“HANİ SEN DEMOKRATTIN”

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, şöyle konuştu:

* “Daha şimdiden tehditler var. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi işte ‘şu ihaleye girmeyin, girerseniz, size dünyayı dar ederim.’ Bürokratlara ‘şu işleri yapmayın, gelince sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız.’ Televizyonlara, bazı gazetecilere ‘hemen biz geldiğimiz gün kapınıza kilit kuracağız.’ Hani sen demokrattın, özgürlükçüydün.

* Herkes her dediğini söylemekte serbesttir; ama daha şimdiden tehdit ağzı, bu ağız kime benziyor? Yani meşru siyaset yapan, anayasa ve yasalar çerçevesinde iktidar olacağını söyleyen bir siyasi kadronun liderine ve onların temsilcilerinin ağzına yakışıyor mu?

* Tehdit, yani ‘ihaleye girme’ diye tehdidi kimler yapıyor? Bizim ülkede yapan çok mafya yapıyor. Bu ağız, mafya ağzı. Türkiye’nin yönetimine talip ‘meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim’ diyenlerin ağzı değil.” DHA

İlginizi Çekebilir Adalet Bakanı Bozdağ: Cezaevlerimizde ve Türkiye'de işkence yoktur