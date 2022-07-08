Küçükçekmece Gölü kıyısındaki dev arazinin imar planları iptal edildi

Küçükçekmece Gölü manzaralı yaklaşık 1 milyon metrekarelik TOKİ tasarrufundaki dev arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planları, mahkeme tarafından ikinci kez iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Küçükçekmece Halkalı'da toplam 998 bin 517 metrekarelik arazi için TOKİ ile Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi arasında 2016 yılında bir protokol imzalandı.

Marmara Üniversitesi'ne tahsisli iken “Yüksek öğretim ve kampüs alanları” fonksiyonuna sahip olan arazi, bu protokol ile TOKİ tasarrufuna geçti.

Marmara Üniversitesi'nin Maltepe'de bulunan Orgeneral Kenan Evren Kışlası’nın arazisine taşınmasına karar verildi.

Orgeneral Evren Kışlasından taşınacak olan TSK tesislerinin yapımı ve kışla arazisinde yeni kampüs alanı kuracak Marmara Üniversitesi binalarının yapımına kaynak sağlamak amacıyla bu parseller arsa üretim alanı ilan edildi.

TOKİ tarafından da Emlak Konut A.Ş’ye satılan arazide etaplar halinde “Bizim Mahalle” projesi geliştirildi.

2 KEZ İPTAL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dev araziyi; konut, rezidans, iş merkezi, AVM, otel imarına açan 2017 tarihli planları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak 6 Eylül 2019'da iptal edilmişti.

Bunun üzerine bakanlık riskli alan kanunu kapsamında yeniden yapılan planları 1 Kasım 2019 tarihinde onayladı. Bu planlar da İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

“RİSKLİ ALANLARIN DÖNÜŞÜMÜNE HİZMET ETMİYOR”

Bakanlık ikinci kez plansız kalan dev arazi için hazırlanan yeni planları onaylayarak 8 Temmuz günü itirazlar için askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda mahkemenin iptal gerekçelerine de yer verildi. Mahkeme kararında hangi karara göre alanın riskli alan kapsamına girdiğinin anlaşılamadığı belirtildi.

Riskli alan kapsamına girse bile riskli alanların dönüşümüne hizmet edici nitelikte olmadığı vurgulandı.

Planda riskli alan ilan edildiği ya da rezerv alan olduğu konusunda hiçbir açıklama bulunmadığına dikkat çekildi.

Riskli alanlarla somut bir bağının kurulmadığı, herhangi bir kentsel dönüşüm projesi ile ilişkilendirilmediğine dikkat çekilerek imar planlarının bulunduğu bölgede yoğunluğu arttıracağının altı çizildi.

12 KATLI BİNALAR DİKİLECEK

Yeni planda arazinin toplam 395 bin metrekaresine konut ve ticaret fonksiyonu verildi. Bu alanda 624 bin 891 metrekarelik inşaat yapılacak.

Kat yükseklikleri 5 ve 12 kat arasında değişecek. Konut ve ticaret fonksiyonu verilen parsellerde AVM, otel, rezidans yapılabilecek.

En düşük emsal değeri 1, en yüksek emsal değeri 1.65 olarak belirlendi. Alanda 12 bin 498 kişilik nüfusun yaşaması planlanıyor.

Eğitim, yeşil alan, sağlık tesisi, kültürel tesis, cami, yol, meydan şeklinde sıralanan donatı alanlarına 603 bin metrekare ayrıldı.

ANIT AĞAÇLAR VAR

Alanda 90 bin metrekarelik millet bahçesi planlandı. Planlama alanının kuzeydoğusunda yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda anıt ağaçlar bulunduğu ve bu alanın korunması gerektiği de ifade edildi.

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