Meral Akşener’den Erdoğan’a: Vicdansız, sağır bir adam oldun

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi: Belediye başkanlığında sokakta aç kalan insanların yardımın koşardın, şimdi vatandaşı aç gezerken lüks içinde sefa sürebilen bir vicdansız, sağır bir adam oldun.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Haftaya çok acı haberlerle başladık. Enes oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızlarımızı kaybettik. Enes’i aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik.

* Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI…

* Raziye ve Dilara’yı ise ülkemizdeki daha nice genç kadın önü bir türlü alınmayan, alınmak istenmeyen bir vahşete, bitmeyen şuursuzluğa kurban verdik. Mekanları cennet olsun. Buradan Sayın Erdoğan’a bir çağrı da bulunmak istiyorum.

* Artık yeter, bu ölümlerin durması gerekli. Senin de çocukların, torunların var. Bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum.

* Bunun siyasi bir yanı yok. Her hafta gençlerimiz, kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweetler atmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor.

* Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lugatından kadın ve genç ölümlerini silelim. Kendisinin bu çağrıma yanıt vereceğimden şüpheliyim.

* Malum Sayın Erdoğan son zamanlarda pek iyi değil. O nedenle de artık her gün kendisinin ruhsal bunalımlarının yeni bir yansımasına şahit oluyoruz.

* Sayın Erdoğan’ın adına ‘Yeni Ekonomi Modeli’ dediği bu ucube dönemde atılan adımlar ekonomimizi giderek daha da kırılgan hale getiriyor.

“VİCDANSIZ, SAĞIR BİR ADAM OLDUN”

* Milletimiz her gün fakirleşiyor. Enflasyon canavarı her geçen gün paramızı da itibarımızı da eritiyor.

* Belediye başkanlığında sokakta aç kalan insanların yardımın koşardın, şimdi vatandaşı aç gezerken lüks içinde sefa sürebilen bir vicdansız, sağır bir adam oldun.

* Erdoğan, söz veriyor ama 20 yıldır sözlerinin arkasında durmuyor. Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların bayraktarı haline dönüşen, derdini söyleyeni terörist ilan eden sayın Erdoğan’ın bizzat kendisi söylüyor. Neydin ne oldun sayın Erdoğan?

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