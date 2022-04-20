MSB: Mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonuna dair bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.
Bakanlığın paylaşımının tamamı ise şöyle:
“Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar;
– 11 adet AK-47 piyade tüfeği,
– 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
– 1 adet Doçka makineli tüfek,
– 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
– 69 adet el bombası,
– 2.500 adet hafif silah mühimmatı,
– 1 adet büyük telsiz
– 1 adet küçük telsiz,
– Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi.”