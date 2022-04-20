Abone Ol

MSB: Mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonuna dair bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi. 

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:05 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bakanlığın paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar;

– 11 adet AK-47 piyade tüfeği,

– 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

– 1 adet Doçka makineli tüfek,

– 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

– 69 adet el bombası,

– 2.500 adet hafif silah mühimmatı,

– 1 adet büyük telsiz

– 1 adet küçük telsiz,

– Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi.”

Pençe Kilit Harekatı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu İlginizi Çekebilir Pençe Kilit Harekatı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK terörist Türkiye