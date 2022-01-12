Muharrem İnce: Partimiz 6 Şubat tarihinden sonra her seçime girme yeterliliğine sahiptir

YSK'nın Memleket Partisi'ni seçime katılma yeterliliğine sahip partiler arasında göstermemesi üzerine açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip olan parti sayısını 24 olarak belirlediği ve bu partiler arasında Memleket Partisi'nin bulunmadığı haberleri üzerine Muharrem İnce açıklama yaptı.

TARİH VERDİ

İnce, “YSK'nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

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