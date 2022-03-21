Nevruza türkülü, deyişli kutlama

İstanbul Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'nde Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı. Etkinlikte, türkü ve deyişler söylendi, Nevruz ateşi etrafından semah dönüldü. Etkinlikte konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı.

Kutlamaya CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

Etkinlikte, saz eşliğinde türkü ve deyişler söylendi, Nevruz ateşi etrafında semah dönüldü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

*Nevruz, bizim, bu topraklarda yaşayan herkesin; Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle herkesin kadim bir geleneği. Nevruz ateşi, sadece doğadaki tazelenmenin, filizlenmenin, güçlenmenin değil içimizi, ruhumuzu tazelemenin, içimizdeki insanlık umudunu ve sevgisini de güçlendirmenin bir vesilesidir.

*Böyle bakınca, Kerbela'dan Madımak'a kadar türlü ezaya, cefaya, baskıya, zulme karşı bu kadar ağır bedel ödeyen siz canların, biz canların her şeye rağmen içimizdeki insanlık sevgisi ve Ali aşkı, Muhammet sevgisiyle bize eziyet edenlere de kötü gözle bakmamamız, bizim en büyük meziyetimizdir.”

“KARDEŞLİĞİMİZİ SONSUZA DEK SÜRDÜRECEĞİZ”

*Bizi türlü hileyle, ezayla, cefayla ayrıştırmak isteyenlere inat, hep birlikte Türkiye'nin, bu topraklarda yaşayan bütün insanların huzuru, esenliği, mutluluğu için kardeşçe, et tırnak gibi yaşamak için, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kucağındaki aslanla kuzu gibi koyun koyuna, birbirimize kem gözle bakmadan bu güzel topraklarda, bu güzel toprakları bize yurt yapanlara minnet ve şükran duygularımızla ve içimizdeki Muhammet, Ali aşkıyla kardeşliğimizi sonsuza dek sürdüreceğiz. Nevruz'umuz kutlu olsun.

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