Özgür Özel: Sandığı namusumuz gibi koruyacağız

Demokrasi Arenası'nın konukları olan CHP'nin 3 grup başkanvekili, Antalya'daki büyük buluşmanın detaylarını paylaştı. Seçimde sandık güvenliğine dikkat çeken Özgür Özel, "CHP, 81 ilde bütün ilçelerde sandık güvenliğini önemsiyor. Sandığı namusumuz biliyoruz. Namusumuz gibi koruyacağız. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşayacağı en kritik seçim" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nın konukları CHP'nin 3 grup başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç oldu. CHP grup başkanvekilleri, Antalya’da düzenlenen Büyük Örgüt Buluşması'nın detaylarını anlattı.

“HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Toplantının bir numaralı gündem maddelerinden birisinin sandık güvenliği olduğunu belirten Engin Altay, “Hazırlıklarımız tamam. Bundan sonra seçimin bir an önce öne çekilmesi noktasında basıncımız devam edecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo ve Erdoğan'ın iş tutuş tarzı milletin hakemliğine gitmeyi artık gerektiriyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, Ukrayna-Rusya gerilimiyle izah edilebilir noktanın çok üstünde” diye konuştu.

“İLK HEDEFİNİZ İKTİDAR, İLERİ”

Altay, “Genel başkanımızın iktidar yolundaki son ve büyük talimatını aldık. Bunun keyfini yaşıyoruz. Biz inandık, kararlıyız ve harekete geçtik. Bugünkü toplantı bana göre halkın iktidarının, hak hukuk ve adalet şiarının hedefe varması noktasında bugün bir başka Kemal çıktı, CHP ailesine, ‘İlk hedefiniz iktidardır, ileri' komutunu verdi. Bunu verirken yapılması gerekenleri çok net, çok yalın bir şekilde anlattı” diye konuştu.

“CHP ARTIK HER YERE GİRİYOR”

“Artık ‘CHP giremez' dedikleri her yere giriyoruz” diye devam eden Altay, “CHP artık en güçlü olduğu ilçeye nasıl giriyorsa, aynı şekilde tüm ilçelere girebilecek duruma geldi. Bizim çok yüksek oy aldığımız bir ilçe İstanbul'da Beşiktaş'tır. Geçen hafta en düşük oy aldığımız Sultanbeyli'ye Beşiktaş'a girme rahatlığıyla girdim. Artık böyle. Şekil değişti, devir değişti, algı da değişti, olgu da değişti. Bugün bunu tescilledik. CHP'nin kale komutanları bugün başkumandandan komutu aldılar” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BİR GÜN SAYMA VAR”

Özgür Özel ise toplantının basına kapalı kısmından bahsettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bugünkü kadar yüksek bir motivasyonun, inanmışlığın, adanmışlığın ötesinde artık bir gün sayma var. Bir an önce seçim olsun ve iktidara gelelim. Böyle bir motivasyon çok keyif vericiydi.

Seçim geliyor ve biliyoruz ki AKP, seçimlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında seçimi kendi lehine çevirebilmek için, eldeki bütün imkanları kullanma yoluna gidiyor.

“SANDIĞI NAMUSUMUZ GİBİ KORUYACAĞIZ”

Seçim güvenliği konusunda sandık başındaki motivasyonun, oradaki kararlılığın da son gün çok önemli rol oynayacağını biliyoruz. Ama oradaki insan faktörü dışındaki her şeyin tamam olduğunu gördük. Böyle bir güvenlik var. İleriye dönük tatbikatlar yapacağız. Günü geldiğinde sandık başına gitmeyen birine hayal kırıklığına uğramak yerine, o gün gelmeden dijital olarak biz onları o sandıkların başına yollayacağız. Dijital sistemden yollamasını sağlayacağız.

Bunu CHP tek başına kendi örgütleriyle yapacak. Ama yetmez. Diğer partilere de destek verecek. Onlardan katkı da alacak. CHP, 81 ilde bütün ilçelerde sandık güvenliğini önemsiyor. Sandığı namusumuz biliyoruz. Namusumuz gibi koruyacağız. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayacağı en kritik seçim.”

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