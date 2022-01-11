Türkiye’nin çeşitli illerinde ‘Tarikat yurtları kapatılsın’ eylemi

Enes Kara'nın cemaat yurdunda baskıya dayanamayarak intihar edişinin ardından Türkiye İşçi Partili gençler çeşitli illerde eylem düzenledi. "Tarikatlar ne isterse onu yaptılar, binlerce genci kaderine terk ettiler. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere teslim etmenin sonucu budur" ifadelerinin kullanıldığı basın açıklamasında "Daha fazla vakit kaybetmeden, tek bir sıra arkadaşımızı daha yitirmeden derhal tüm cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalı ve kamulaştırılmalıdır" çağrısı yapıldı.

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Enes Kara isimli gencin cemaat yurdunda baskıya dayanamayarak intihar edişinin ardından Türkiye İşçi Partili öğrenciler, çeşitli illerde yaptığı eylem düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, “Her güne bir sıra arkadaşımızın intihar haberiyle uyandığımız Saray iktidarı gençlere yoksulluk, işsizlik ve ölüm vadediyor!” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“BİNLERCE GENCİ KADERİNE TERK ETTİLER”

“Enes, tarikat yurdunda ibadet etmeye zorlanan binlerce gençten yalnızca bir tanesi. Çok kısa bir süre önce bir başka cemaat yurdunda bir sıra arkadaşımız, yurdun bir çalışanı tarafından vahşice katledilmişti. Hiçbir denetimden geçirilmeyen ve adeta öğrencilerin kaderine terk edildiği bu yurtlar istediği gibi faaliyet gösterirken Saray, öğrencilere bir KYK yurdunu bile çok görüyor. “Elinize dizinize dursun, ne istediniz de yapmadık” diyor. Oysa gerçekten de tarikatlar ne isterse onu yaptılar, binlerce genci kaderine terk ettiler. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere teslim etmenin sonucu budur.

“ONLARCA SIRA ARKADAŞIMIZIN KANI SARAYIN ELİNDEDİR”

Geleceksizliğe ve baskıya daha fazla dayanamayarak yaşamına son veren onlarca sıra arkadaşımızın kanı Saray'ın ellerindedir! Daha fazla vakit kaybetmeden, tek bir sıra arkadaşımızı daha yitirmeden derhal tüm cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalı ve kamulaştırılmalıdır.

Öğrencileri ibadet etmeye zorlayanlar yakalanmalı ve yargılanmalıdır. Son çağrımızı, bize böyle bir işsizlik, yoksulluk ve ölüm düzenini reva gören Saray'ın karşısında sıra arkadaşlarımıza yapıyoruz: Türkiye tarikatlardan, cemaatlerden, Saray'dan büyüktür. Gelin bu düzene hep birlikte, örgütlü mücadeleyle karşı koyalım. Geleceğimiz için hep birlikte yürüyelim.”

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