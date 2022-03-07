Uludere-Uzungeçit’e çığ düştü, yol saatler sonra ulaşıma açıldı
Şırnak'ın Uludere-Uzungeçit beldesi yolu 23’ncü kilometresine çığ düştü. Yol, saatlerce süren temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.
Şırnak Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinin 23'ncü kilometresine 5 Martta çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri çığ düşen Uludere- Uzungeçit yolu 23. kilometresi, Zengil Deresi mevkiinde temizleme çalışması başlattı. Sabah başlayan çalışma akşam saatlerine kadar sürdü. Çığ düşen bölgede yer yer 7-8 metre kar kalınlığı ölçüldü. Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri, yolları temizleyip tekrar ulaşıma açtığını belirtti. (İHA)