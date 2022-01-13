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Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

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Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiine çığ düştü. Çığ düşen yolda bir minibüs mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

60 KÖY YOLU KAPALI

Öte yandan Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (İHA)

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