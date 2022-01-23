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DYP il başkanı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DYP il başkanı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı

Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptığı uyuşturucu operasyonunda Doğru Yol Partisi (DYP) İl Başkanı Murat Aydın’ı evinde gözaltına aldı.

İddiaya göre, yapılan aramada 5 fişek metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. DHA

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