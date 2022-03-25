Eymen’i öldürüp tandıra atan anne ve sevgili yeniden yargılanacak

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve sevgilisi Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları, istinaf mahkemesi tarafından bozulurken dava, bugün yeniden görülmeye başlandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak’ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak’a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019’un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen’e ise ulaşamadı.

Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Durak’ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen’in cansız bedenini buldu.

Eymen’in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIK AVUKATLARI CEZAYI FAZLA BULDU

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak’a, ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘eziyet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin’e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin’in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak’ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, yeniden yargılama bugün başladı. Müşteki avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları, mazeret sunarak duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararını okuduktan sonra tutuklu sanık Mine Durak için cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvurduklarını, ancak 2 Eylül tarihine randevu verildiğini açıkladı. Mahkeme başkanı, diğer tutuklu sanık Serkan Elçetin'in telefonunun içinde minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespit edilmesi açısından bilirkişi raporu düzenlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

Duruşma savcısı, cezai ehliyet ve bilirkişi raporlarının hazırlanmasının beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, raporların beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)

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