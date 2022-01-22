Gaziantep’te kar yağışının bilançosu ağır oldu

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan 13 bin 372 kişi kurtarılırken, çöken 96 ahırın enkazında kalan toplam 204 hayvan telef oldu.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Ocak Salı günü hayatın durma noktasına geldiği Gaziantep’te bilanço ağır oldu. Yolların kapandığı, ahırların çöktüğü, ağaçların devrildiği kentte, kar nedeniyle yollarda kalan toplam 6 bin 902 araçtaki 13 bin 372 kişi kurtarıldı.

Kapanan yollar nedeniyle kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen toplam 2 bin 286 hastaya ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye götürüldü. Toplam 10 bin 700 ton tuzun kullanıldığı karla mücadelede 5 bin 691 personel yer aldı. Yolda kalan 883 araca da müdahale edilirken, mahsur kalan ve dünya ile iletişimi kesilen toplam 60 bin 200 kişiye kumanya yardımı yapıldı.

Kar esaretinde 96 ahır çökerken, 123’ü küçükbaş hayvan, 81’i büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 204 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Yaraların sarılmaya başlandığı kentte, ikinci kar yağışı dalgası bekleniyor. Kar yağışının bir hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor. İHA

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