Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşini darp etti!

Samsun'da eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, 'eve gidip eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi S.A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A.’nın eve gelerek kendisini darp edip tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

H.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA

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