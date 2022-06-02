“Hayali ihracat operasyonu”nda yeni gözaltılar

İstanbul'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan 'Hayali ihracat operasyonunun' ikinci ayağı gerçekleştirildi. Devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1'i gümrük memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Edirne ve Kırklareli’de bu sabah düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Mali polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden birinin gümrük memuru olduğu öğrenildi. Operasyonun geçtiğimiz yıl 13 Aralık’ta düzenlenen operasyonun ikinci dalgası olduğu belirtildi.

PAÇAVRA VE SAHTE FATURA

Şüphelilerin devleti 400 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. İddiaya göre şebeke üyeleri, hayali ihracat için İstanbul’da tekstil firmaları kurdular. Avrupa’ya yüklü miktarda tekstil ürünü gönderdiğini öne süren şüpheliler, her işlemde devletten KDV iadesi aldı. Ancak polisin çalışması şüphelilerin ihracat işlemlerinin gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Polis, şebekenin yurt dışına paravan şirketler kurduğunu belirledi. İhraç ettiklerini öne sürdükleri ürünlerin ise paçavra olduğu tespit edildi. Şebekenin rakamları yüksek göstermek için sahte fatura düzenlediği de anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, şebekeye yönelik 6 ay önce düzenlenen ilk operasyonda 32 şüpheli yakalanmıştı. Şebekenin devleti 750 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti.

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