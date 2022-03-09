Kars’ta 3 ilçede okullara ‘kar’ tatili
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.
Kentte gece başlayan kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde etkili oldu. Sabah da devam eden yağış ve tipi nedeniyle 3 ilçede eğitime öğleden sonra ara verildiği açıklandı. Kaymakamlıklarca yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının öğleden sonra da devam etmesi beklendiği için okulların tatil edildiği belirtildi.
Öte yandan Akyaka ilçesine bağlı 2 köyün yolunun da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. (DHA)