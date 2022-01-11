Kızının doğumuna giderken kaza yapmıştı! Yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 gün önce doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı takip ederken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Nusret Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

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Kaza, geçen hafta cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, D-400 karayolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki otomobille Bülent Ecevit Caddesi’nden yola çıkan Nusret Özdemir’in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir’i hastaneye götüren ambulansın peşinden gittiği ortaya çıkan Özdemir, yaralandı. Özdemir’in ambulansı takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Kavşakta görevli polis memurları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından da Alanya’ya sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, o saatlerde Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir ameliyat sonrası uyutuldu.

Nusret Özdemir, bugün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, Ilıca Mahallesinde toprağa verilecek.

Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. DHA

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