Kontrolden çıkan cip hem yayaya hem de aydınlatma direğine çarptı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda yürüyen çocuğa ve aydınlatma direğine çarptı.

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Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RL 887 plakalı Honda marka cip ile seyir halinde olan Kübra P.’nin, dönüş yaptığı sırada arka koltukta oturan çocuğunun kafası cama çarptı.

Panik olan genç kadının kontrolünden çıkan cip, kaldırıma çıkarak E.Y. isimli çocuğa ve aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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