Metruk evdeki yangın kamu kurumlarının yer aldığı binayı yok ediyordu

Kastamonu’da metruk bir evde çıkan yangın, kamu kurumlarının da yer aldığı binaya sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Olay, Kastamonu Hepkebirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, metruk evin yanında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Tarım ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü, Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ortaklaşa kullanılan binanın çatısına da sıçradı.

1,5 SAATE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kısa sürede büyüyen yangın kamu kurumlarının bulunduğu binanın çatı katını da sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Ekipler, güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

“ALLAH’A ŞÜKÜR YAN BİNALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI”

Olay yerine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu çalışmaları yerinde inceledi. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, “Bugün akşam saat 20.00 sularında Kastamonu ilimiz Hepkebirler Mahallesi'nde bulunan kamu binalarımızın olduğu hizmet binasının çatı katında yangın meydana geldi. Yangına ilimizdeki itfaiye araçları ile seri bir şekilde müdahale edildi. Maalesef hizmet binamızın çatı katı tamamen yandı. Ama Allah'a şükür yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Hizmet binamızda ilimiz İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ve Orman Kadastrosu Müdürlüklerimiz faaliyette bulunuyordu. Hemen yan tarafta da Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın binası vardı. O binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yan taraftaki tek katlı binanın odunluğunda başlayan yangın sonrasında, kıvılcımın çatı katına sıçraması ile yangın kısa sürede büyüdü ama seri bir şekilde tüm birimlerimizle müdahale edildi. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil” dedi. (İHA)