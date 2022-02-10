Önce mesajla tehdit etti, ardından kurşun yağdırdı!

Avcılar'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan'a, otomobilindeyken silahlı saldırı düzenlettiği iddiası ile aranan İran kökenli Alexander J. gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki Burhan Kuzu Caddesi’nde meydana gelmişti. Mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktıktan sonra karşı yönden gelen motosikletli kişiler Kopan’ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar kaçarken yara almadan kurtulan Kopan’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce borç anlaşmazlığı nedeniyle Alexander J.’ye açtığı davayı 3 Şubat’ta kazanan Kopan’ın İran kökenli bu kişiden ailesi ve canını kasteden tehdit mesajları nedeniyle Küçükçekmece Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Muhammed Kopan, “Davayı kazanmamızın ardından sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim. Akşam saatlerinde evden çıktım. Hastaneye serum taktırmaya giderken, yolda bu kurşunlanma hadisesi oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bu ifade ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Alexander J.’yi gözaltına aldı. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi’ne bugün sevk edilen şüpheli borç anlaşmazlığını kabul ederken silahla ateş edilmesi olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. DHA İlginizi Çekebilir Kadın avukata silahlı saldırı: 'Merhaba abla' deyip ateş açtı