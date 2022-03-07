Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti

Denizli’de gece saatlerinde maskeli hırsızın sokak boyunca doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlığa anlam veremeyen mahalle sakinleri, izlediği görüntüler sonrası şok oldu.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmana gireceği sırada doğalgaz topraklama kablosunun kesik olduğunu fark eden Yusuf Karabulut, sokaktaki komşu ve esnaflara giderek hırsızlık yapılmış olabileceğini söyledi.

Ardından mahalle sakinleri kendi kablolarının da kesildiğini anlayınca güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan inceleme sonucu vatandaşlar, maskeli bir şüphelinin sokak boyunca doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gittiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelediği güvenlik kameraları sonrası şüphelinin peşine düştü.

“ALT TARAFI 50 TL’LİK KABLO”

Hırsızlığa anlam veremediğini belirten Yusuf Karabulut,

“Dün akşam saatlerinde apartmana girerken kabloların kesildiğini gördük. Daha sonrasında bir sıkıntı olduğunu düşünerek aşağı indik diğer esnaf arkadaşlara sorduk. Onlarda kabloların orta yaşlarda siyah maskeli bir adamın çaldığını söyledi.

Polis ekiplerini aradık esnaflarla birlikte, mahallede sokak boyunca 4-5 esnaf ve apartmanın topraklama elektrik kablosunu kesildiğini gördük. Polis ekipleri gelerek olaya müdahale etti. Maskeli şahıs buradan başlayarak bütün apartmanların doğalgaz hatlarının kablolarını tek tek keserek hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Şuna anlam veremedik, alt tarafı 50 TL'lik ve 20 santimetrelik bir kablo bunu çalınca insanın eline ne geçiyor” dedi. (İHA)

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