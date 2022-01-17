Tarladaki barakada tüp patladı! 1 ağır yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir barakada patlayan tüp çiftçinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki zeytinlik arazide bulunan barakadaki tüp patladı. Patlamanın etkisi ile yanmaya başlayan barakayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Patlama anında barakada uyumakta olan 56 yaşındaki Ömer Çakal itfaiye ekipleri tarafından barakadan çıkarıldı. Çakal, ambulans ile önce Milas Devlet Hastanesi'ne ardından helikopter ile İstanbul'a nakledildi. Çakal'ın vücudunda ağır yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Baraka tamamen yanarak kül oldu.

İlginizi Çekebilir Bağ evi yangında kül oldu