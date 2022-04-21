Türk vatandaşlarına küfür eden Suriyeli gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından 'Ülkelerine dönsünler' diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu F.H., Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya hesabından ‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu kişi çalıştığı inşaatı göstererek, “Biz burada yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız. Ekmek parası biz çıkarıyoruz size. Biz burada değilsek siz hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

Suriye uyruklu kişinin sözleri tepki topladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sakarya’da yaşayan Suriye uyruklu F.H. gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği belirtilen F.H.’nin sınır dışı edileceği açıklandı. DHA

İlginizi Çekebilir Silahlı paylaşımı yapan Pakistanlı gözaltına alındı