Haberler - Günün İçinden

Van’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Van'da polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Yayınlanma: 16:32 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda ‘Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama’ suçlarını işlediği iddiasıyla 2’si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı. DHA

İstanbul'da fuhuş operasyonu İlginizi Çekebilir İstanbul'da fuhuş operasyonu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet istanbul Kadın para Polis Van