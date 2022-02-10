Yunan Sahil Güvenliği yaralı kadını denize attı

İçişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park açıklarında denize attığı yaralı kadını, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sığındığı kayalıklardan kurtardığını açıkladı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanlığı önceki gün Kuşadası'nda yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu karadan ulaşım olmayan bir mevkiden yaralı kadın göçmeni kurtararak Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim etti.

Yemen uyruklu göçmenler verdikleri ifadede, Yunan Sahil Güvenlik Botunun değerli eşyalarını aldıktan sonra can yeleksiz olarak denize attığını söyledi.

“CAN YELEKSİZ DENİZE ATILDILAR”

Göçmenler, lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup olduklarını, Sisam Adasına geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik botuyla karşılaştıklarını söyleyerek, yaşananları anlattı:

* Sisam Adası yakınlarında Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördük. Panikleyerek kayalıklara çarptık. Bu sırada bir kadın ayağından yaralandı. 17 kişi Yunan ekipleri tarafından yakalandı.

*Biz 3 kişi kaçarak Sisam Adası'na çıktık ve hastaneye ulaştık. Yaralı kadının ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından ellerimiz ve gözlerimiz bağlanarak darp edildik.

*Değerli eşyalarımız alındı. Sonrasında bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldık. Birbirimize destek olarak sahile, kayalıklara çıkmayı başardık.

*Yardım istemek için çevreyi araştırırken Türk bayrağını gördük, Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettik.

İlginizi Çekebilir Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri püskürttü