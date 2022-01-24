Enflasyonist ortam sanayiciye kaybettiriyor

Lokomotif sektör olan otomotivde işler iyiye gitmiyor. Hızla artan enflasyon ve dalgalı kurlar nedeniyle otomotiv sektörünün belirsizlik içinde olduğunu söyleyen yetkililer, kurda istikrar istiyorlar.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Geçen yıl 12 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan otomotiv yan sanayi, kurdaki oynaklık ve yüksek enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, “Enflasyonist ortamda hiç kimse kazanamaz. Ne birey ne şirket ne de ülke olarak kazanabiliriz. Yüksek kur ihracatçının çok işine geliyor diye bir algı var. Bu da doğru değil” dedi.

Şirketlerin en çok istediği şeyin istikrar olduğunu vurgulayan Saydam, “Kur sadece yükselmiyor, bir anda düşebiliyor. Bu durum hem şirketleri hem de bireyleri negatif etkiliyor. Enflasyonist ortamın en büyük risklerinden biri ise biz yüzde 0.1'lik verimlilik projelerine konsantre olan bir sektörüz. Bizdeki marjlar çok fazla değil. Enflasyon öyle bir şey ki bütün tablolarınızı muğlak hale getiriyor. Biz üyelerimizi uyarıyoruz yine de verimlilik projelerinize yoğunlaşın diye” diye konuştu.

3 BASAMAKLI ARTIŞLAR

2021'de yeni bir dönem yaşandığını ifade eden Saydam, çip krizi, iklim krizi ile baskı altında kaldıklarını, ayrıca arz talep dengesizliği, kurlardaki hareketlilik ve emtia fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu kaydetti. Tüm girdilerde 3 basamaklı artışlar olduğuna dikkat çeken Saydam, “Eğer iki senelik değerlendirme yaparsak hepsi yaklaşık olarak yüzde 200 oranında, yani iki misli olmuş durumda, TL bazında. Döviz bazında baktığımızda da, ne yazık ki hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Maliyet artışları sorun yaratıyor

– Enerji maliyetindeki artışların Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük problemi olduğunu söyleyen TAYSAD Başkanı Albert Saydam, bunların üzerine bir de doğalgaz sorununun eklendiğini aktardı. Saydam, “Coğrafyanın getirdiği sorunlarla da baş etmek zorundayız. Biz 50 senedir Türkiye'de alışkınız ama özellikle Avrupa'da enflasyonist ortam ve kırılgan ekonomiye rakiplerimiz pek hazırlıklı değil. Biz TAYSAD olarak hep bir şeyin altını çiziyoruz. Bu belirsizlik ve belirsizliğin ötesinde kırılgan durumda TAYSAD veya ülkemizde doğru adımlar atabilirsek ciddi bir ihracatta artış potansiyelimiz var. Doğru adımları atarsak dünyaya doğru mesajları veririz” dedi.