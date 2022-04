Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırmızı eti fırsata çevirenlere bakın

Karkas et… Bir hayvanın kesiminin ardından iç organlarının çıkarılarak sadece et kalmasına verilen isimdir. Karkas et üzerinde sadece yağ, kas, deri, kan damarı, sinir kısımları bulunmakta. Bu şekilde olan etlerin tümü karkas et olarak isimlendirilmekte.

Tarih 26 Mart 2022…

Tokat…

Tuğba Ezmeci isimli bir kadının, hayvancılık alanında çalıştığını ve bu işi bırakmak istemediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin et hayvancılığında hayvan arayışında olduğuna değindi. Erdoğan, “Hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Halbuki burada var” dedi.

Tarih 31 Mart 2022…

Özbekistan dönüşünde Erdoğan yine “ithalat” dedi:

“… Kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var. Yine ithal noktasında da ramazan sonrasına yönelik bir adım atmış olalım. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Karkas olarak getirirsek karkas ette de bu adımları atabiliriz dedik. Tarım Bakanımız önce ülkemizin dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecek.”

Erdoğan'ın “Kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var” cümlesinin ne anlama geldiğini araştırırken yalanlanmayan bir haber gözüme ilişti.

“Uruguay'da kim hayvan arıyor?”

Milli Gazete'de Sadettin İnan imzalı “Uruguay'da kim hayvan arıyor? Kırmızı ette lobi devrede!” başlıklı haberi okuyalım: “… Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, şu an için Uruguay'dan bir hayvan ithalatının gündemde olmadığı belirtilirken, bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından alınmış bir karar varsa da bunun bakanlığa henüz iletilmediğine dikkat çekiliyor. Bu durum geçmişte 2008 yılında Bakan Mehdi Eker'in et ithalatının gündemlerinde olmadığını belirtmesine rağmen hemen ardından ithalat kapılarının açılmasını akıllara getirirken, bakanlığın bile üstünde bir et lobisinin varlığını da gözler önüne serdi. (28 Mart 2022/Milli Gazete)”

Yine karşımızda “Et lobisi” mi var?

Arşivde araştırma yaparken Dünya Gazetesi'nde çarpıcı bir değerlendirme okudum. 25 Şubat 2015'te tam yedi yıl önce Kars'ta besicilik yapan Ali Çelik gerçeği anlatmış:

“… Et fiyatındaki artışın nedeni besiciler değil. Büyük et firmaları karkas et fiyatını 20 liradan önce 21 liraya sonra 22 liraya çıkardı. Hatta 23 lirayı denediler. Bu artışa rağmen bir süre canlı hayvan fiyatı değişmedi. Bizde eski fiyattan aldık. Fakat fiyat artınca haber yayıldı. Kars, Ardahan, Erzurum, Ege, Trakya ve diğer tüm bölgelerde besiciler fiyat yükseliyor diye beklentiye girdi. Bundan bir ay önce 1 yaşındaki dananın firesiz canlı kilo fiyatı 12.5 liraydı. Bugün 13.5 lira. Bu artışın nedeni büyük et firmalarının fiyatı artırması. Besiciler 4 yıldır karkas eti 17-18 liradan satıyor. Kimse artan maliyete rağmen fiyatın aynı kalmasından şikayet etmedi. Fiyat 20 liranın üstüne çıktı. Besici şimdi biraz para kazanmaya başladı hemen ithalat gündeme getiriliyor.”

Besici Ali Çelik'in şu cümlesinin altını çizelim: “Bu artışın nedeni büyük et firmalarının fiyatı artırması.”

Bitmedi… Arşiv çok önemli! Çünkü… İktidara yakın gazeteden al haberi demişler!

4-5 firmanın ismini kim yazdı?

Et lobisinin üzerine gittiği için bakanlık görevinden alındığı iddia edilen AKP'li Faruk Çelik'in yerine gelen (19 Temmuz 2017) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yla ilgili habere bakın!

Tarih 23 Kasım 2017…

Yenişafak'ın haberinin başlığı: “Şok iddia! Fakıbaba'ya et lobisi baskı yapıyor!” Okuyalım:

“… Kırmızı et sektörüne yön veren büyük firmaların karkas et ithalatında özel sektöre yeniden izin verilmesi için harekete geçtiği öğrenildi. Bunun için Bakan Fakıbaba'ya baskı yapıldığı konuşuluyor. Kırmızı et ticaretinde öne çıkan büyük 4-5 firmanın ithalat izni koparmak için yoğun bir şekilde kulis yaptığı belirtiliyor. Fakıbaba'nın bu taleple ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlık kaynakları Fakıbaba'nın konuyu sağlıklı değerlendirmek için genel müdürlüklerden görüş istediğini ifade ediyor.”

Yenişafak o haberinde et piyasasını elinde tutan firmaların isimlerini de açık açık yazmış ve şu iddiayı da gündeme getirmişti: “Eski Bakan Mehdi Eker döneminde özel sektöre karkas et ithalatı yapma izni verilmişti. 2010 yılında verilen izin çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Çünkü, vatandaşın uygun fiyatlarla et tüketmesi için verilen izinlerin ardından et fiyatları yine düşmemişti. Ucuz et getirme vaadiyle ithalat izni koparan firmalar, kilosunu 4-5 dolara mal ettikleri etleri 10 dolar gibi fahiş fiyatlarla piyasaya sürmesi büyük tepki toplamıştı.”

SONUÇ: Erdoğan “Kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var” cümlesini kurduktan sonra bakalım “lobiyle” ilgili nasıl bir adım atacak? Tarım Bakanı Vahit Kirişci nasıl bir önlem alacak?