Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Tarihi miras “sehven” yok sayılmış

Kırmızı ette Katma Değer Vergisi (KDV) oranının “sehven” yüzde 18'e çıkarıldığı açıklanmıştı.

“Yanılgıdır, düzeltilir” dendi ve gıda ürünlerine uygulanan yüzde 1 KDV dilimine et de dahil edildi.

Sehven alınan başka kamusal karar var mı?

Size bir örnek daha verebilirim…

“Kandilli Dayanışma Platformu” avukatı Onur Cingil'in 13 Aralık 2021 tarihli başvurusu üzerine aldığı yanıt, tarihi varlıkların “sehven” yok sayılabildiğini ortaya çıkardı.

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Tarihi, kültürel, doğal mirasın korunması için hukuki yollara başvuran mahalle sakinleri, son 2 aydır her hafta sonu “Kandilli Parkını Geri İstiyor” eylemi yaparak da seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyorlar.

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Mahallenin tek çocuk oyun parkı ve deprem toplanma alanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu ihale sonucunda restoran olarak işletilmek üzere özel bir işletmeye kiralanmıştı.

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İçine inşaat makinalarının girdiği İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi'ne kayıtlı bu 172 pafta 945 ada, 81 parselde; Boğaz'daki Cemile Sultan Köşkü yerleşkelerinden olan ve “Eski Köşk Arabalığı” adıyla anılan 3. Grup korunması gerekli kültür varlığı bulunuyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Cingil'in parktaki yapılaşmaya yaptığı itiraz üzerine “detaylı” inceleme başlattı.

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Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ali İlker Tepeköy imzasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 12 Ocak 2022 tarihli yazı, yürütmeyi durdurmanın yolunu açıyor.

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Kurul'un ilgili yazısında aynen şu ifadeler yer alıyor:

“Müdürlüğümüz arşivinde yapılan detaylı incelemede; arşivde karşılaşılan karışıklıklar sebebiyle sehven korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydına rastlanılmadığı belirtilen 81 parselin İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.01.1989 tarih ve 964 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği ve aynı kurulun 24.04.1984 tarih ve 1230 sayılı kararı ile restorasyon projesinin uygun bulunduğu anlaşılmıştır.”

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Döneminde at ahırları olarak kullanılan eski köşk arabalığının, “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun” 14 Aralık 1974 gün 8172 sayılı kararı ile “Boğaziçi Tarihi ve SİT Alanı” olarak tespit ve ilan edildiği belgesine ulaşılıyor.

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Kurul “sehven” vurgusu taşıyan yazısında aynen şu ifadeleri kullanıyor:

“Yine aynı Kurul'un 24.06.1983 tarihli ve 15175 sayılı kararı ile sınırları belirlenen “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde”, 22.07.1983 onaylı 1/1000 ölçekli “Boğaziçi Öngörünüm Uygulama İmar Planı'nda” ise “Çocuk Parkı” lejantında kaldığı korunması gerekli kültür varlığı olarak “tescil kaydına rastlanmadığı” ve çevresinde bulunan kültür varlığı korunma alanında kaldığı belirtilmiştir…”

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1974 ve 1983 yıllarında alınan 2 ayrı karardaki “zıtlık” ortaya çıktıktan sonra, süreç nasıl ilerleyecek?

Asıl mesele burada…

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Boğaz'ın incisi 1051.28 metrekarelik parsel, Osmanlı döneminde kurulan mazbut vakıflardan ve idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Sultan Mahmudu Hanı Evvel Vakfı”nın mülkü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de ne hikmetse “sehven” yapılan düzenlemeye sarılıyor.

Kandilli'deki “Çocuk Parkı ve Deprem Toplanma Alanı'nı” 14 Eylül 2021 tarihinde ihaleye açıyor.

İhaleye 8 firma katılıyor.

İhale Kandilli'yi “ticari nüfuz alanı” ilan eden Kandilli Holding'in sahibi Alpay Tarhan'da kalıyor.

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Vakıflar, aylık 110 bin lira ile en yüksek kira bedeli teklifi veren Tarhan'ın şirketi Sürgü Gayrimenkul ile 4 Kasım 2021'de sözleşme imzalıyor.

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Söz konusu parsel, Tarhan'ın hem 2020'de kurduğu Kandilli Holding'in, hem 2019'da kurduğu Hz. Hatice Vakfı'nın merkezi, hem de Kandilli Pastanesi olarak faaliyet gösteren binasının tam karşısında.

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9 Aralık'ta da yeri teslim alan Tarhan, parsel ve çevresinde güvenlik önlemlerini alıyor; parkı halka kapatıyor.

Ayrıntılarına daha önceki yazılarımdan ulaşabilirsiniz…

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Koruma Bölge Kurulu Cingil'in “başvurusu” ve Kurullar Daire Başkanlığı'nın (Kurullar Şubesi) 01 Aralık 2021 tarihli yazısı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 23 Aralık 2021 tarihli yazısına atfen bir karar alıyor; şöyle ki:

“Değinilen hususlara dair incelemelerin yapılarak aykırı/izinsiz uygulamalar varsa ivedilikle durdurulması ve hazırlanacak bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliği korunacak” hükmü taşıyan “Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması ve İmar Uygulamalarının Bildirilmesi” başlıklı 183.3 maddeyi bellemiş, ilerliyor…

Yok ilerlemiyor; akıtıyor!