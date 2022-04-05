Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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TÜSİAD’daki değişimin kodları

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 29 Mart'ta yapılan genel kurulda, yarım yüzyıllık geçmişinden farklılaşan bir kimlik ortaya çıkardı.

Atadan babadan değil, 1985 yılında kurduğu ODE Yalıtım ile iş dünyasında yer edinen Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi değişimin ta kendisiydi…

Elitler dünyası, halka karışıyor!

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TÜSİAD'da değişimin birinci bacağı Anadolu'ya açılım; ikinci olarak kadın ve genç dengesini gözeten bir yönetim kurulu oluşturarak, “kapsayıcılık ve çeşitlilik” kavramlarına yaklaşıyor.

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Turan, bu görev için son 2 dönemdir seçildiği Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) başkanlık görevinden istifa etti.

TÜSİAD, Türkiye ve Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) “iktidar” uzvu kimliğinin dışında; tüm Anadolu'da örgütlenerek, sivil ve gönüllü bir organizasyon olarak 30 federasyon ve 286 derneğin çatı örgütü TÜRKONFED'in kuruluşuna öncülük etmişti.

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Turan ile birlikte TÜRKONFED'den 3 üye, TÜSİAD yönetim kuruluna girdi.

Patronlar “Anadolulaşmayı” yalnızca resim vermek olarak algılamaktan öteye geçtiler.

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Hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim. “İstanbul dükalığı” söylemini yıkmak için 1997'de Doğu ve Güneydoğu'dan aldıkları ilk üye Akyıl Tekstil'di…

Zorlamaydı, Akyıl'ın nefesi yetmedi.

2010 yılında ise dönemin DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu'nun TÜSİAD yönetime girmesi ise tam bir fiyaskoydu.

Kadooğlu cinayete azmettirmekten aranıyor…

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Kamuda yükselen “liyakat” tartışmasını ete kemiğe büründüren örnek bir yönetim kurulu da ortaya çıkarmaya gayret etmişler.

Üzerlerine yapışan “İstanbul dükalığı” etiketini kaldırmaya meyleden bir yönetim kurulu ile karşımıza çıkıyorlar.

TÜSİAD kurucuları Koç, Sabancı, Tara ailelerinin şirketlerinden temsilciler yeni yönetimde yer aldılarsa da “liyakat” galebe çalmış.

Yönetim kurulunda yer alan her bir ismin, sülale-eş-dost değil; yetkinlik kapasitesine özen gösterilmiş.

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2008 yılında Milliyet gazetesi ve danışmanlık firması EY'nin işbirliği ile düzenlenen yarışmada “Yılın Girişimcisi” seçilen Turan, yabancı sermayenin eline geçen yalıtım sektöründe rekabetçilik kaslarını geliştirerek yerli kalmayı başaran ender girişimcilerden.

Bu yönüyle ulusal sanayinin yüceltilmesine de şahit oluyoruz.

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TÜSİAD'ın 2022-2023 döneminde farklılık bunlardan ibaret değil.

Ankara'da kendi binasını açarak 20 yıllık AKP iktidarına “Sesimizi duyurmak için kulağınızın dibine kadar geldik” mesajı da veriyorlar.

Rapor açıklamalarını bu merkezden yapacaklarını ilan ediyorlar.

“İl il dolaşacağız”

Bu görüşlerimi paylaştığım Turan ile TÜSİAD başkanı seçildikten sonra ilk “söyleşisini” yapıyorum; şöyle diyor:

“Pandemi öncesinde TÜRKONFED ile birlikte Van'da başlattığımız ve kısıtlamalar nedeniyle Bodrum, Mersin ve Adana ile sınırlı kalan ‘TÜSİAD Anadolu Buluşmaları' toplantılarını etkin biçimde sürdüreceğiz. İl il dolaşacağız. Kalkınmanın önündeki engelleri kaldıracak çözümler üretmeye çalışacağız.”

Turan “kapsayıcılık” kavramına verdiği öneme vurgu yapıyor, “Yönetim kurulumuzun yüzde 30'u kadın. Gençlere, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Yönetim kurulumuzda gençlere yer verdik” diye de ekliyor.

Ankara'ya eş başkanlar

TÜSİAD'ın faaliyetleri; çalışma konularına göre oluşan “Yuvarlak Masa” etrafında ilerliyor.

“Parlamento ve Kamu Kurumları İlişkileri” Yuvarlak Masası Eş Başkanları Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Türkiye'nin 65 yıllık müteahhitlik grubu Enka'nın üçüncü kuşak temsilcisi Agah Mehmet Tara; aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

TÜSİAD'da ikinci kuşağı temsil eden patron çocuklarından Özyeğin koltuğunun altında iki karpuz taşıyor.

Ankara ile ilişkilere ek olarak “Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası” başkanlığını da yürütüyor.

TÜSİAD Başkanlığı görevini Turan'a devreden Simone Kaslowski'nin döneminde de yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Özyeğin, “Parlamento ve Kamu Kurumları İlişkileri Eş Başkanlığı” pozisyonunu Önder Sezgi ile paylaşıyordu.

Yönetim kurulunda bir diğer eş başkanlık yürütülen yuvarlak masa “Dijital Türkiye” de kuruldu.

Yönetim kurulu üyelerinden İnci Holding CEO'su Perihan İnci ve Esas Holding CEO'su Çağatay Özdoğru bu masaya eş başkanlık yapacak.

Özdoğru aynı zamanda DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanlığını da sürdürüyor.