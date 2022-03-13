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Askerlik borçlanması birden fazla yarar sağlar

1 Mayıs 2000 SSK başlangıcım. 1996 yılında askerlik yaptım. Borçlanma yapsam faydaları nelerdir? Bir de şu an çalıştığım yerden ayrılsam kıdem tazminatı hak edebiliyor muyum? Hasan Atıcı

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptığınızdan, yapacağınız askerlik borçlanması hem emeklilik koşullarınız hem de kendi isteğinizle işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanmanız açısından olmak üzere iki türlü fayda sağlar. Hatta prim gününüz artacağından, aylık bağlama oranlarınız da artar.

1 Mayıs 2000 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden, 7.000 prim günü ve 60 yaş ya da 25 yıl sigortalılık süresi, 4.500 prim günü ve 60 yaş koşullarını sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için de en az 7.000 prim gününüz olmalı. 7.000 prim gününüz yoksa kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

8 ay askerlik borçlanması yapmanız halinde ise normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.975 prim günü ve 58 yaş, yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 prim günü ve 60 yaş koşullarına tabi olursunuz. Hatta 520 gün askerlik borçlanması yapmanız durumunda normal emeklilik yaşınız 57'ye prim günü koşulunuz 5.900 güne iner.

1 Mayıs 2000 sigorta başlangıcıyla kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilmeniz için en az 7000 prim gününüz olması gerekirken; askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcınızı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine geri çektiğinizde, kıdem tazminatına hak kazanmanız için 3.600 prim gününüz olması yeterli olur. Ayrıca EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) kapsamına girersiniz. EYT'liler ile ilgili yasal düzenleme yapılması halinde yasa hükümlerinden yaralanmanız mümkün olur.

Bağ-Kur tek yetiminin aylık oranı değişmez

1990 yılında Bağ-Kur emeklisi babamın vefatı ile annem ve ben ölüm aylığı almaya hak kazandık. 2012 yılında annemin vefatı ile tek yetim olarak yüzde 25 hisse oranımın yüzde 50'ye çıkması gerekmez mi? Dilek Çevre

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında, sigortalının vefat tarihinde geçerli olan yasa hükümleri uygulanıyor.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 1. maddesi hükmüne göre de 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre bağlanan aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, 5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanıyor.

Babanızın vefat tarihinde geçerli olan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu hükümlere göre, çocuklara bağlanacak yetim aylığının oranı yüzde 25 olup, tek hak sahibi olunması ya da hem anasız hem babasız kalınmış olması aylık bağlama oranını etkilemiyor. Yüzde 25 olan aylık bağlama oranı annenizin vefatı ile değişmez.

Babanızın vefatı Ekim 2008'den sonra olsaydı, hem annenizin vefatıyla anasız ve babasız kaldığınızdan hem de tek hak sahibi olduğunuzdan, aylık oranının yüzde 50'ye yükseltilmesi gerekecekti.