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Kimler EYT’li sayılıyor?

EYT'liler, açık ifadesiyle “emeklilikte yaşa takılanlar”…

1999 yılından bu yana emekli olmalarını engelleyen yasaya karşı çeşitli platformlarda mücadele veriyorlar…

İktidar partisi yetkililerinden her umut yeşertici açıklama geldiğinde haklı olarak heyecanlanıyorlar…

Son olarak AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un “EYT'de çalışma yapılıyor, tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama bu konu hükümetin masasında” açıklaması üzerine umutlar yeniden yeşerince EYT soruları da yoğunlaştı.

Sorular, “EYT kapsamında mıyım?”, “EYT'li miyim?”, “Olası bir EYT yasası çıkarsa ben de yararlanabilir miyim?” başlıkları altında toplanıyor.

EYT'nin açılımı “emeklilikte yaşa takılanlar”, yani emeklilik için gereken yaş dışındaki koşulları sağlamış olanlar.

Peki, kimler emeklilikte yaşa takılanlar?

EYT KAPSAMINDA OLANLAR

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Zira 9 Eylül 1999 tarihinde 4447 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklik öncesinde yaş koşulu aranmaksızın;

■ 4/a (SSK) sigortalıları 5.000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi,

■ 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları kadın ise 20 tam yıl (7.200 gün), erkek ise 25 tam yıl (9.000 gün) prim günü,

■ 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında iştirakçi olan kadınlar 20, erkekler 25 tam yıl hizmet süresi,

koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu.

Yapılan değişiklikle, sigortalılık süresi ve prim günü/hizmet süresi koşullarının yanı sıra bir de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu getirildi. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için de kademeli yaş koşulu öngörüldü.

Bu bağlamda, EYT kapsamında sayılmak için öncelikle sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce olması ya da sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olmakla birlikte sigorta başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılmasına bağlı olarak sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

EYT'Lİ SAYILMAK

EYT kapsamında olmakla birlikte, EYT'li sayılabilmek için ise emekliliğe hak kazanmak için aranan yaş dışındaki;

■ 4/a'lılar açısından sigortalılık süresi ve prim günü,

■ 4/b'liler açısından prim günü,

■ 4/c'liler açısından hizmet süresi,

koşullarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda kamuoyu ile paylaşılmış bir bilgi yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışılıyor. Talep, emeklilik koşullarında 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından prim günü/hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekecek.