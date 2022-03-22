PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kimse kızmasın

Kimi okuyucu yazdıklarıma tepki gösteriyor.

Diyorum ki:

-Bırakınız bir iki kişi de farklı pencereden baksın! Mahallenin korunaklı duvarları dışından yazsın…

-Tüm sorunların kaynağını salt kişide görmek yanıltıcı olur; o kişinin uyguladığı ekonomik politik programının eleştirisini de yapmalıyız…

Mesele, Özal-Erdoğan ya da Çiller-Derviş gibi sadece kişisel değil; uygulanan kırk yıllık programa da odaklanmak lazım…

Sorunların tek kaynağı -yolsuzluk, nepotizm gibi- iktidarların ahlâkı mı? Başka?

Örneğin:

Son günlerde gündemde başta doktorlar olmak üzere sağlıkçıların yurt dışına gitmeleri var. Kalifiye iş gücünün, dışarıya göçmesinin sebebi nedir?

Salt “Erdoğan” yanıtı aldatıcı olur. Sorun Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi programla da direkt ilgili.

Eleştiriyi bu temelde yaparsanız; muhalif partileri, iktidara geldiklerinde uygulayacakları icraatları konusunda zorlarsınız. Yoksa, kırk yıldır yaşayan ve sadece isimlerin değiştiği tek sisteme boyun eğmeyi sürdürürsünüz. Israrla “programa odaklanın” diyorum…

Doktorların göçmek zorunda kalmaları bizlere asıl sorunu net gösteriyor:

Orta sınıf çöktü/orta direk yıkıldı.

Eşitsizliğin bu aşamaya gelmesi salt ülkemizde yaşanmıyor. Dünyanın en güçlü orta sınıfına sahip ABD'nin de benzer sorunla başı dertte. Sosyal devletin güçlü olduğu Fransa-Almanya gibi ülkelerde de orta sınıf krizi görülmeye başlandı.

Bu sebeple ki Batı, az gelişmiş ülkelerden -mesleğine göre geliri hayli düşük- kalifiye iş gücü transferiyle sistemine “yama yapmaya” çalışıyor.

Evet mesele, dünyayı darmadağın eden ekonomi-politik programa dayanıyor. Nedir bu?

Yaşananlara tanık olunca bir “sakallı adamı” anmamak haksızlık olur:

REÇETESİ NEDİR

Dünyada “sınıf/tabakalaşma” konumunu kavramlaştıran “sakallı” K. Marks… M. Weber gibi birçok sosyal bilimciyi de etkileyen o…

Marks'a göre, sınıflı toplumun temelinde üretim araçlarının mülkiyeti yatar: Üretim araçlarına sahip olan sanayiciler-kapitalistler ile olmayan emekçiler-proletarya…

Bu kapitalist düzende bir sınıfın kazancı, diğerinin kaybı anlamına geliyor.

Yani aslında Marks'a göre, (doktorlar, avukatlar, öğretmenler, memurlar, askerler, polisler, sanatçılar vb. oluşturduğu) “orta sınıf” yoktu. Bu sadece emeğin farklılaşmasıydı. Ki:

-Orta sınıf/(küçük burjuva), iki sınıf arasında sürekli yaşanacak mücadeleye dayanamayarak mutlak yok olacaktı…

-Toplum, bir avuç sömüren büyük burjuva ile geniş kitlelere dayalı sömürülen emekçiler/proletarya olmak üzere iki sınıfa ayrılacaktı…

Bugün yaşanılan bu mu?

Kapitalist toplumda orta sınıfın çöküşü niye uzun yıllar önce olmadı da ancak günümüzde emareleri görülmeye başlandı?

Temel sebeplerden biri Sovyetler Birliği tehlikesinin ortadan kalkması oldu. Batı, potansiyel devrimci gördüğü emekçilerin/orta sınıfın ekonomik halini güçlendirerek onu sistemine eklemledi. SB'nin ortadan kalkmasıyla eşitsizliği artıran neoliberalizm, emekçileri umursamadı. Proletarya gibi orta sınıf da çöküşe geçti. Marks'ın öngörüsüne gelindi yani…

Bu tahlil üzerinde tartışmalar yapabiliriz. Ama gelmek istediğim yer şurası:

EVCİLİK OYNAMAK

Son otuz yılda tek kutuplu hale dönüşen dünyada:

Neoliberalizm; kimi ülkelerde muhafazakâr sağ, kimi ülkelerde merkez sol iktidarlar tarafından hayata geçirildi.

Görüş farklılığını sadece kültürel/etnik/cinsiyet faktörüne dayandıran bu partilerin, sosyal devleti yıkan iktisadi uygulamalarıyla orta sınıf yıkıma sürüklendi.

Bizde de farklı olmadı. En son ılımlı İslam iktidarı sayesinde neoliberalizm uygulama alanı buldu. Peki:

Ülkemizde AKP/Erdoğan gidince “yeni düzen”, hangi iktisadi sistem üzerinden inşa edilecek? Nedir bunun programı?

Marks diyor ki, toplumun iki kutba ayrılmasıyla “devrim” kaçınılmaz hale gelir! Ülkemizde kimse muhalefetten “devrim” beklemiyor kuşkusuz! Ama en azından köklü program/manifesto istiyor…

-Giderek artan tüm eşitsizlikler kendiliğinden mi ortadan kalkacak?

-Doktorlar gibi maaşlıların hayat kalitesi nasıl artırılacak?

-Gelir dağılımı adaletsizlik nasıl son bulacak?

Türkiye'nin bir numaralı sorunu olan ekonomik kriz hakkında muhalefetten popülist birkaç cümle dışında gerçekçi çözüm önerileri duydunuz mu?

“Hele Erdoğan'ı gönderelim de bakarız” anlayışı farklı program üretememe basiretsizliği değil mi? Kızmasınlar, zorlamak zorundayız. Sorun sadece dış göçe mecbur bırakılan doktorlar değil, ülke elden gidiyor…

Evcilik gibi siyasetçilik oynayacak zamanlarda değiliz.