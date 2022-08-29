Yekta Güngör Özden
Yekta Güngör Özden
yektagozden@sozcum.com
Yayınlanma: 29 Ağustos 2022
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yazarlar - Yekta Güngör Özden

Atatürk

TÜRKİYE'nin ufkunda sonsuza doğan güneş.

Ayla yıldızlar O'nu yansıtan ikiz kardeş.

Aydınlığı ülkemin yaşam güvencesidir.

Gençliğe EMANETİ insanlığın sesidir.

Çağrısıyla katıldık uygarlık koşusuna.

Bağımsızlık, özgürlük ödülü yurttaşına.

Kutsal ANADOLU'muz O'nun armağanıdır.

Albayrak gökyüzünün en şanlı sancağıdır.

Yaktığı ışıklarla aydınlandı yolumuz.

Asla bükülmeyecek bir güçtedir kolumuz.

Barışın, kardeşliğin, dostluğun, komşuluğun.

Çağdaş gerekleriyle yanıyız mutluluğun.

Yükseliş enginlere, yıldızlarla yarışla.

Güvenlik ve esenlik gerçekleşti barışla.

Açtığı tüm yollarla alanlar varlığımız.

Çağdaşlık koşusunda O'ndan aldık örnek hız.

Benzeri görülmemiş yapılanma Türkiye.

Taşıyla toprağıyla ATATÜRK'ten hediye.

O'nunla yaşayacak, O'nu yaşatacağız.

O'nunla güleceğiz, hiç ağlamayacağız.

Yolunda yürüyecek, izinde koşacağız.

Öngördüğü hedeften hiç ayrılmayacağız.

Ulusal gökyüzümüz, onurumuz, ülkümüz.

Yankısı yıldızlarda bağımsızlık türkümüz.

Devrimlerle döşedi sonsuzluğun yolunu.

Dostluk için uzattı tüm dünyaya kolunu.

Yaşam gerçeği oldu düşlerdeki TÜRKİYE.

Ufukları çınlattık “ATATÜRK!” diye diye.

Ulusal ıramızın madalyası ATATÜRK,

Bağımsızlık, çağdaşlık göstergesi ATATÜRK!

Adımız, onurumuz, bayrağımız ATATÜRK,

Yıldızlarla yarışan sancağımız ATATÜRK!

Yekta Güngör Özden Yekta Güngör Özden Tüm Yazıları için tıklayın