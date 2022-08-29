Atatürk
TÜRKİYE'nin ufkunda sonsuza doğan güneş.
Ayla yıldızlar O'nu yansıtan ikiz kardeş.
★
Aydınlığı ülkemin yaşam güvencesidir.
Gençliğe EMANETİ insanlığın sesidir.
★
Çağrısıyla katıldık uygarlık koşusuna.
Bağımsızlık, özgürlük ödülü yurttaşına.
★
Kutsal ANADOLU'muz O'nun armağanıdır.
Albayrak gökyüzünün en şanlı sancağıdır.
★
Yaktığı ışıklarla aydınlandı yolumuz.
Asla bükülmeyecek bir güçtedir kolumuz.
★
Barışın, kardeşliğin, dostluğun, komşuluğun.
Çağdaş gerekleriyle yanıyız mutluluğun.
★
Yükseliş enginlere, yıldızlarla yarışla.
Güvenlik ve esenlik gerçekleşti barışla.
★
Açtığı tüm yollarla alanlar varlığımız.
Çağdaşlık koşusunda O'ndan aldık örnek hız.
★
Benzeri görülmemiş yapılanma Türkiye.
Taşıyla toprağıyla ATATÜRK'ten hediye.
★
O'nunla yaşayacak, O'nu yaşatacağız.
O'nunla güleceğiz, hiç ağlamayacağız.
★
Yolunda yürüyecek, izinde koşacağız.
Öngördüğü hedeften hiç ayrılmayacağız.
★
Ulusal gökyüzümüz, onurumuz, ülkümüz.
Yankısı yıldızlarda bağımsızlık türkümüz.
★
Devrimlerle döşedi sonsuzluğun yolunu.
Dostluk için uzattı tüm dünyaya kolunu.
★
Yaşam gerçeği oldu düşlerdeki TÜRKİYE.
Ufukları çınlattık “ATATÜRK!” diye diye.
★
Ulusal ıramızın madalyası ATATÜRK,
Bağımsızlık, çağdaşlık göstergesi ATATÜRK!
★
Adımız, onurumuz, bayrağımız ATATÜRK,
Yıldızlarla yarışan sancağımız ATATÜRK!