İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye raporu: ‘Seçim öncesi baskı artıyor’

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2023 Dünya Raporu'nda, Erdoğan hükümetinin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde sansürü ve baskıyı giderek artırdığına dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), bugün yayınladığı 2023 Dünya Raporu’nda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Raporun Türkiye bölümümde “Seçim öncesi baskı arttı… Erdoğan çevrimiçi sansürü Artırıyor, muhalifleri acımasızca cezalandırıyor” ifadeleri dikkat çekti. Raporda, hükümetin bu yılki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde sansürü artırdığı belirtilerek “Erdoğan hükümeti, sosyal medyayı sansürlemek ve “dezenformasyon” olarak gördüğü içeriği suç saymak için kendisini geniş yetkilerle donattı” denildi.

Raporda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararıma da değinilerek, “İstanbul’da bir mahkeme, Erdoğan hükümetine muhalif belediye başkanı İmamoğlu’nun seçilme hakkından yoksun bırakılmasına karar verdi” ifadeleri yer aldı.

HRW ayrıca, hükümetin LGBT topluluğuna karşı nefret söylemini artırdığını, kadınları aile içi şiddetten korumakta ve kadın hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakta başarısız olduğunu aktardı. Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bağlayıcı kararlarını hiçe sayan Türkiye için “Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasetçilerin hala hapiste bulunması, bu hükümetin Avrupa Konseyi ülkeleri arasında en önde gelen insan hakları ihlalcisi olma rolünü ne kadar büyük bir hevesle üstlendiğini gösteriyor. Bahsi geçen bu isimlerin hepsi, derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri dikkat çekti.

‘KÖTÜ NİYETLİ MANEVRALAR’

Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Erdoğan hükümeti, sansür ve dezenformasyon yasaları geçirerek, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşılmasına ivme kazandırdı. Hükümet, siyasi muhalefete karşı son derece kötü niyetli manevralar gerçekleştirmiş, protesto gösterilerini yasaklamış ve insan hakları savunucuları ile muhalif olarak algılanan kişileri, siyasi etki altında çalışan mahkemeler aracılığıyla mahkum ettirmiş ve hapse attırmıştır” dedi.

HRW, 33 yıldır yayınlanan Dünya Raporu'nun 712 sayfalık 2023 baskısında, yaklaşık 100 ülkedeki insan hakları uygulamalarını inceliyor. Genel Direktör Vekili Tirana Hassan giriş yazısında, dünya genelinde güç kaymalarının yaşandığına dikkat çekti.

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