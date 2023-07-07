Türk eğitimine Arapça istilası!

Arapça tabelalı dükkanlardan sonra Arapça müfredatlı kolejler Türk eğitimini sardı. “Milletlerarası Okul” kılıfıyla, Arapların açtığı kolejlerde, yasaya aykırı olarak Türk çocuklarına, anaokulu ve ilkokulda, Arapça eğitim veriliyor. “Arapça’yı 3-6 yaşında maruz kalma yöntemiyle öğretiyoruz” diye övünen mülteci kolejlerinin, 2023-2024 ücreti 122 bin TL’den başlıyor.

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Temel Eğitim Kanunu'na aykırı olarak İstanbul'un göbeğinde, Arapça ve hareml-selamlık, eğitim aleni veriliyor. İnternet siteleri bile Arapça olan okullar, Arapça'yı anaokulu ve ilkokulda, ‘Maruz bırakma yöntemi' ile öğrettiklerini gururla ilan etti. Onlardan biri Rawdah Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretini 122 bin TL olarak açıkladı. Yine, Awael Koleji'nde harem-selamlık eğitim verip, dersleri Arapça işliyor. İstanbul'daki Rawdah Okulları, anaokulu ve ilkokuldan itibaren Arapça eğitim verme gerekçesini, Kuran-ı Kerim'i ve dinini anlayan, iyi insanlar yetiştirmek olarak açıklıyor.

MEVZUATA AYKIRI

Hedefe ulaşmanın temeline ‘dil eğitimini' yerleştirdiklerini vurgulayıp, hedeflerini ilan etmiyorlar. MEB müfredatını uyguladıklarını bildirseler de Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre anaokulu ve ilkokul seviyesinde yasaya aykırı olarak Arapça eğitim yapılıyor. Türkiye'deki çocukların küçük yaştan itibaren Arapça öğrenmesi için yola çıktığını anlatan Rawdah Okulları Kurucusu Müzeyyen Güldemir, “İlim dili Arapça'nın yanı sıra, medeniyet dilleri İngilizce, Rusça ve Çince de öğretiyoruz” diyor. Güldemir, müfredat tanıtımında, 3-6 yaş çocuklara okul öncesi eğitimde Arapça'yı, ‘Maruz kalma yönetimi' ile öğrettiklerini duyurdu. Okulun adındaki ‘Raw' kelimesi Türkçe de ‘pişmemiş, olgunlaşmamış, ham' anlamına geliyor.

ATATÜRK VE LAİKLİK KARŞITI OKULLAR ANAYASA'YA AYKIRI!

Türk Milli Eğitiminin amacı, 1739 sayılı MEB Temel Eğitim Kanunu'na göre; Anayasa, Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmak zorunda. Türk Milleti'nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına saygılı yurttaşlar yetiştirilmesi ana hedeftir. Eğitim dili Türkçe, ilkokulda karma eğitim Anayasal zorunluluk.

SINAV ŞARTI YOK

LAİK EĞİTİM DELİNİYOR!

Türkiye'de son verilere göre; ‘Milletlerarası Okul' adı altında, 162 özel okul açıldı. Türkçe müfredat kullanmayan okulların çoğu Suriye, Afganistan, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelerin eğitim müfredatını uyguluyor. Çoğu mültecilerce kurulan okulların, 60'ı İstanbul'da yer alıyor. Türk öğrencileri de kaydeden okullarda verilen, Arapça eğitimi MEB görmezden geliyor.

HAREM-SELAMLIK EĞİTİM TÜRKİYE'DE UYGULANAMAZ

İstanbul'daki Awael Koleji'nde Arapça eğitim veriliyor. Okulun tabelası hatta internet sitesi Arapça. MEB, okul hakkında inceleme başlatsa da, ceza verilmedi. Okul, müfredatını bile Arapça tanıtıyor.

İlkokulda harem- selamlık eğitim verildiği öğrenildi. Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre kız -erkek karma eğitim zorunluluğu ihlal ediliyor.

KAPATMA ŞARTLARINI BELİRSİZ BIRAKTILAR!

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda, milletlerarası özel okullarla ilgili kapatma gerekçeleri netleştirilmiyor. Yasada, “Bu öğretim kurumlarında; Türk Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine ve menfaatlerine aykırı, Türk Milleti'nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri aleyhinde eğitim-öğretim yapılamaz” hükmü yer almasına rağmen, hükme aykırı hareket eden okullara uygulanacak yaptırım, belirsiz bırakılıyor. Yasanın 7. maddesinin düzeltilmesi gerekiyor.