İktidar millet bahçelerine para akıtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yuvarlanırsınız” dediği millet bahçeleri için 2018 yılından bu yana 15 milyar TL’nin üzerinde harcama yapıldı.

Deniz AYHAN

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Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından çadır ve konteynerlere mahkum binlerce vatandaş ev beklerken, paralar ‘Millet bahçeleri'ne harcanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yuvarlanırsınız” dediği millet bahçeleri için 2018 yılından bu yana 15 milyar TL'nin üzerinde harcama yapıldı.

Bu yılın ilk 6 ayında da, 151 millet bahçesinin açılışı yapıldı. 140 millet bahçesi de yapım aşamasında bulunuyor. 144'ü için ise yer seçimi, ihale ve proje aşamasına gelindi. Pistleri kırılan İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılan millet bahçesi için de 2 milyar 174 milyon lira harcandı. 2018-2023 yılları arasında millet bahçeleri için ödenen toplam tutar 11 milyar TL'ydi. 2023'te ise toplam 4 milyar TL'nin üzerinde harcama yapıldı. 2018'den bu yana ödenen toplam tutar 15 milyar TL'yi aştı.

Yüksek maliyetli bazı Millet Bahçeleri şöyle:

■ İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi: 2 milyar 174 milyon TL.

■Ankara Başkent Millet Bahçesi: 398.5 milyon TL.

■ İzmir Bergama Millet Bahçesi: 233 milyon 166 bin TL.

■Trabzon Uzungöl Millet Bahçesi: 213 milyon 944 bin TL.

■ Uşak Millet Bahçesi: 212 milyon 361 bin TL

■Ağrı Murat Nehri millet bahçesi: 205 milyon TL.

■ Karabük Millet Bahçesi: 194 milyon TL.

■Samsun Bafra Millet Bahçesi: 193 milyon 361 bin TL.

■ Ordu Altınordu Millet Bahçesi: 192 milyon TL

■Ankara Sincan Millet Bahçesi: 171 milyon 923 bin TL.

■ Nevşehir Merkez Millet Bahçesi: 169 milyon 169 bin 169 TL.

■ Kocaeli Körfez Millet Bahçesi: 161 milyon 98 bin TL.

■ Van Tuşba Millet Bahçesi: 159 milyon 423 bin TL.

■ Şanlıurfa Birecik Millet Bahçesi: 151 milyon 800 bin TL.

■ İstanbul Rumelihisarı Millet Bahçesi: 149 milyon 320 bin TL.

■ Şırnak Merkez Millet Bahçesi: 146 milyon 900 bin TL.

■ Manisa Şehzadeler Millet Bahçesi: 143 milyon 143 bin TL.

■ Erzincan Merkez Millet Bahçesi: 139 milyon 850 bin TL.

■ Şanlıurfa Ceylanpınar Millet Bahçesi: 137 milyon TL.

■ İstanbul Kumbaba Millet Bahçesi: 130 milyon TL.

■ Mardin Nusaybin Millet Bahçesi: 129 milyon 47 bin TL.