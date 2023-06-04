Reuters: Erdoğan, Şimşek’i atayarak ekonomide u dönüşü sinyali veriyor

İngiliz haber ajansı Reuters, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasını Erdoğan'ın ekonomideki u dönüşü olarak nitelendirirken, analistler Şimşek'in bağımsızlığının önemine değinerek, yerel seçimler yaklaştıkça bağımsızlığının kısıtlanacağına işaret ettiler.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından İngiliz haber ajansı Reuters, “Erdoğan ortodoks Şimşek’i seçerek ekonomik u dönüşü sinyali veriyor” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması, Türkiye’deki yaşam pahalılığı krizi ve diğer sorunlarla başa çıkmak için daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

Ayrıca haberde “yeni kabinede bir başka ortodoks ekonomi yöneticisi” olarak nitelendirilen Cevdet Yılmaz’ın da Cumhurbaşkanı yardımcılığına atandığı belirtildi.

Analistler, Şimşek'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına zemin hazırlayabileceğini söylerken, bu durum Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen uzun süredir devam eden düşük politikasından belirgin bir dönüş olarak görülüyor.

Haberde, “Ekonomideki bariz u dönüşü pek çok analistin döviz rezervlerin tükenmesi, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) genişlemesi ve kontrolsüz enflasyon beklentileri göz önüne alındığında bu gelişmekte olan büyük piyasanın kargaşaya doğru gittiğini söylemesiyle geldi” dendi.

BAĞIMSIZLIK SORUNU VE YEREL SEÇİMLER

Erdoğan’ın daha önce de ortodoksiye yöneldiği ve hızlı bir şekilde faiz indirme yöntemlerine geri döndüğü hatırlatılan haberde, analistler Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanınacağının önemine değindiler.

Eurasia Group direktörü Emre Peker, Şimşek’in bakan olarak atanmasına ilişkin “Bu, Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomik zorluklarını yönetme becerisine olan güvenin sarsıldığını fark ettiğini gösteriyor. Ancak Şimşek’in atanmasının bir krizi geciktirmesi muhtemel olsa da, ekonomiye uzun vadeli düzeltmeler sunması pek olası değil” dedi.

Yerel seçimler yaklaştıkça Şimşek’in yetki alanının kısıtlanacağını kaydeden Peker, “Şimşek muhtemelen görev süresinin başında güçlü bir yetkiye sahip olacak, ancak Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken politikaları uygulamak için hızla artan siyasi dirençle karşı karşıya kalacak” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın 2021'den bu yan uyguladığı ekonomik program nedeniyle enflasyon geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine ulaşmıştı. Türk lirası son on yılda yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederken 28 Mayıs seçimlerinin ardından dolar/TL 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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