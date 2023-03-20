Burası kapalı, ama kağıt üzerinde…

Irak’ta ortaya çıkan ve Türkiye’ye sıçrayan SAT-2 Serotipi Şap Hastalığı virüsü nedeniyle canlı hayvan borsası ikinci bir emre kadar kapatılmış, şehirlerarası hayvan girişlerine de izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Ancak, uygulama kağıtta yazılan gibi olmadı. Bu sabah Diyarbakır’daki canlı havyan borsasının hemen yanındaki boş arazide, celepler ve kasaplar hayvan pazarlığı yaptı, mezbahalarda kesim için sıra oluşturdu...

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak'ta görülen ve Türkiye'ye sıçrayan Şap virüsüyle ilgili Diyarbakır Valiliği geçen cumartesi günü Mardin yolu üzerindeki Çarıklı beldesindeki canlı hayvan borsasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını, aynı şekilde Bingöl, Muş, Erzurum, Van başta olmak üzere çevre illerden de kente canlı hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulduğunu açıkladı.

BU GÖRÜNTÜLER BU SABAH ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz günlerde valiliğin uyguladığı yasağın kağıt üzerinde kaldığını SÖZCÜ’nün haberiyle duyurmuştuk.

Ancak yetkililerin oralı olmadığı, kapatılan pazarın hemen yanındaki boş arazide bu sabah da kasaplar ve celeplerin büyük ve küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye yoğun hayvan sevkiyatı yapıldı.

Aynı bölgede bulunan iki büyük mezbahada kesim için uzun kuyruk ve sıra oluşturuldu. Veteriner denetiminden geçirilmeyen hayvanlar hijyen koşullarının hiçe sayıldığı ortamda kesime götürüldü.

Denetim için alana gönderilen ve olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde müdahale etmesi beklenen zabıta ekipleri ise olup bitenleri izlemekle kaldı.

Park halindeki araçta çay içen zabıta ekipleri, pazarın kapalı olmasına rağmen kaçak yöntemlerle satış için alana getirilen hayvan tüccarlarına herhangi bir müdahalede bulunmadı.

YENİ HAFTA İLE FİYATLAR 300 LİRAYI BULDU

Hal böyle olunca yeni hafta ile birlikte kasaplar et fiyatlarını uçurdu. Dana eti Şap açıklamalarından önce 140 TL'ydi.

Geçen hafta kemiksiz 260 liradan satılıyordu. Yeni hafta ile birlikte fiyat 300 liraya yükseltildi.

Küçükbaş da, hayvan pazarları kapatılmadan önce 150 liraydı, geçen hafta kemiksiz 250 liradan satılırken, o da yeni hafta ile birlikte 300 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Hayvan alım ve satımı, kesimi tam gaz devam ederken, dün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Valilik kararıyla kapatılan canlı hayvan borsasını ilaçladığını duyurdu.

BU SABAH 200 BÜYÜKBAŞ VE 1000 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ

Şehirlerarası hayvan girişleri de aynı şekilde devam ediyor.

Erzurum, Bingöl, Muş, Van gibi çevre illerden ezan vakti hava aydınlanmadan kente arkası açık pikaplarla büyükbaş hayvan nakli gerçekleştiriliyor.

Polis ve jandarma kontrol noktalarının olmadığı patika ve stabilize alternatif köy yollarından hayvanlar kente kesime getiriliyor.

Bu sabah yaklaşık 200 büyükbaş dana ve 1000 küçükbaş hayvan Çarıklı köyü yakınlarındaki iki ayrı mezbahada kesildi.

İlginizi Çekebilir Türkiye'de şap alarmı verilirken... Bu görüntüler dün sabah çekildi