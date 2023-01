Dondurucu soğukta ‘1 kilo kıyma’ kuyruğu

Vatandaşın alım gücü düştükçe Et ve Süt Kurumu’ndaki kuyruklar uzuyor. 89 liralık kıyma için henüz hava aydınlanmadan kuyruğa giren Ankaralılar “Bir kilo kıyma almak için bu çileyi çekiyoruz” dedi

Yavuz ALATAN

Başkent Ankara hemen her sabah, zifiri karanlıkta yoksulluğun dramına tanıklık ediyor. Haftanın 6 günü saat 06.00'da vatandaşlar ucuz et için Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde kuyruklar oluşturmaya başlıyor.

Saat 07.00'de açılan mağazada ilk mücadele numaratörden sıra almak için başlıyor. Numarasını alan soğukta 2 saat daha bekliyor. Saat 09.00'da ise 10'ar kişilik gruplar halinde içeri alınan vatandaşa satış başlıyor. Ancak sırası gelen ve içeri giren de et ürünlerinde kişi başına sadece 1'er kilo alabiliyor, rağbet ucuz kıymaya. ESK mağazalarında kıyma 89, kasaplarda ise 150 liradan satılıyor. Dana kuşbaşı kasapta 185, ESK'da ise 99 lira. Aradaki fiyat uçurumu nedeniyle ESK'ların önündeki kuyruk da uzuyor. Dondurucu soğukta 1 kilo et alabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar “Bizim mücadelemiz 89 liralık kıyma alabilmek için. Bonfile, pirzola, kuşbaşına ulaşmamız mümkün değil, tadını bile unuttuk, karanlıkta sadece bir kilo kıyma alabilmek için saatlerce bekliyoruz'' dediler.

Şevket ÖZTÜRK (63 yaşında emekli): Maaşım asgari ücret sınırında. Evde üç kişiyiz. Ayda ancak bir defa bir kilo kıyma alabiliyorum. Şartların bu derece zorlaştığı bir dönem hatırlamıyorum.

Celal ŞİMŞEK (39 yaşında bakkal): Kazandığım aylık, asgari ücretin bile altına düştü. İki hatta üç ayda bir, 1 kilo kıyma alabiliyorum. Diğer et ürünlerine yaklaşmak da bizim için artık imkansız.

İlhan TAYBOĞA (70 yaşında seyyar satıcı): Evde iki kişi yaşıyoruz, eşim ev hanımı. Aylık kazancım 6 bin lirayı geçmiyor. Ayda ancak 1 kilo kıyma alabiliyoruz. Yakında bunu da alamayacağız.

Mehmet ŞENOĞLU (56 yaşında anahtarcı): Tek başıma yaşıyorum. Elime geçen asgari ücretten de düşük. Ayda bir kilo kıymayı zorlukla alabiliyorum. Diğer et çeşitlerinin tadını zaten unuttuk.

Erhan CEYLAN (52 yaşında serbest meslek): Anne ve babamla yaşıyorum. Aylık kazancım 4-5 bin lira. Buraya 89 liralık kıyma için geldim. Kıyma dışında hiçbir et ürününe param yetmiyor.