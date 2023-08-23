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Hindistan’ın uzay aracı Ay’a iniş yaptı

Hindistan'ın Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracı Ay'ın güney kutbuna başarılı bir şekilde indi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:00 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Hindistan’ın uzay aracı Ay’a iniş yaptı

Son dönemde ülkelerin kıyasıya rekabete giriştiği uzay yolculuğunda dikkat çekici bir adım Hindistan’dan geldi…

Hindistan’ın insansız uzay aracı Chandrayaan-3 bugün Ay’ın güney kutbuna başarılı bir şekilde iniş yaptı. Hindistan böylece Ay’ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülke oldu.

Projede yer alan bilim insanları ve araştırmacılar Ay’a inişi sevinç gösterileriyle kutladı.

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3 adlı uzay aracının bulunduğu roketi 14 Temmuz’da ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletindeki ana uzay üssünden fırlatmıştı.

Chandrayaan-3 adlı uzay aracı, ilerde uzay istasyonu kurulmasını destekleyebilecek buz kütlelerinin varlığı nedeniyle uzay ajansları ve özel uzay şirketleri için özel önem taşıyan Ay’ın güney kutbuna iniş gerçekleştiren ilk uzay aracı oldu.

2020 yılında fırlatılan Chandrayaan-2 başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş fakat Ay’a iniş yapacak insansız araç yere çakılarak parçalanmıştı.

Rusya’nın 47 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk Ay misyonu olan Luna-25 uzay aracı, 21 Ağustos’ta kontrolden çıkarak Ay’ın yüzeyine çarpması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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