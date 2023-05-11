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Toplumsal barış

-İnsanlık ve dayanışma yaşam aydınlığıdır.-

İnsanlığın başlangıcından beri savaşlarla, kıyım ve yıkımlarla varlığını korumaya çalışan toplumlar ve bireyler hep güneşe doğru koşmuşlardır. Karşıtlıkların, çatışma ve kavgaların neden olduğu karanlıklar ve güçlükler birer yaşam dersi olarak insanları uyarmış, giderek gelişen toplum yaşamının sorunları aşma çabası ve gücü barışı bir yaşam koşulu olarak benimsetmiştir. Bireysel amaçlar ve çabalar geride kalmış, birlikte yaşamın gereklerinde buluşma ve anlaşma öne çıkmıştır. İnsanlığa, arkadaşlık ve dostluğa, yurttaşlık bağlamında gereken önemi vermek yaradılışın gerçekçi değerlendirmesidir. Birlikte yaşamın aydınlığı anlaşma, dayanışma, paylaşma ile gerçekleşir. Kavgalar, anlaşmazlıklar, karşıtlık ve savaşlar artık ilkellik belirtisidir. Kan ve gözyaşı ortamı insanlık karanlığıdır.

Duygu ve düşünce aydınlığı, istem geçerliği ve gerçekçiliğiyle yaşam düzeni insanlığın başlıca iklimidir. Kavgaların, savaşların, karşıtlıklarla düşmanlıkların insanlığın kıyımı olduğu düşüncesi ve inancı uygarlığın başlıca dayanağıdır. Konuşma, görüşme, anlaşma ve dayanışma ötelenerek hiçbir şey kazanılmaz, tersine yitirilir. Birliktelik önemli ve yararlı bir güçtür. Yanlarına kazandırır, yitimleri, sakıncaları önler. Kavgaların, savaşların ve karşıtlıkların neden olduğu yitimler birer insanlık karasıdır.

İnsanlık, savaşlardan, kavgalardan, karşıtlıklardan çok zarar görmüştür. Anlaşmanın, dostluğun ve kardeşlikle arkadaşlığın birer yaşam ışığı olduğu unutulmamalıdır. Çıkar, yarar, bencillik ilişkileri karartan ve bozan birer kişisel sorundur. Toplumsal yaşamın aydınlığı ve gücü bireylerin en yararlı dayanağı ve ortamıdır. Uygarlık ve çağdaşlık savlarının geçerliği, ilişkilerdeki tutumların, durumların gerçekliğine bağlıdır ve bu nitelikleriyle ölçülüp değerlendirilir.

Yaşamı yaşanılır kılan, ortamın aydınlık ve esenliğini sağlayan karşılıklı tutum ve davranış özeni asla savsaklanmamalı, gözardı edilmemelidir. Tutum ve davranışlarda insanlık gerekleri her zaman ve her koşulda öncelik ve ağırlık taşımalıdır. Savaşlar, kavgalar, karşıtlıklar ilkellik belirtisi olmaktan öte sakıncalarıyla çok yönden zararlı durumlardır. İnsanlık, kardeşlik, dostluk, anlayış, dayanışma ve özveri yaşam güneşidir. Ayrıştırıcı, kavgacı ve çıkarcı siyasetçiler, toplum karşıtları çıkarcılardır. Partizanlıklarıyla karanlık çağrıştıranlar insanlık ve toplum karşıtları, zararlılarıdır.