İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'na katılım sağlayacaklarını açıkladı. Ancak milli takımlarına yönelik ayrımcı yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizerek 10 maddelik şart listelerini dünyaya duyurdu.

FEDERASYON BAŞKANI SINIR DIŞI EDİLDİ

Geçen günlerde Kanada'nın ev sahipliğindeki FIFA Genel Kongresi'ne katılmak isteyen İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, sınır dışı edildi. Bunun üzerine İran da 10 maddelik listeyi oluşturma kararı aldı. Kanada hükümeti ise Tac'ı, 'Devrim Muhafızları' üyesi olmakla suçlayıp sınır dışı etmişti. Ülkeye girişine izin verilmeyen Tac, Vancouver Havalimanı'ndan ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı.

İŞTE İRAN'IN 10 MADDELİK LİSTESİ

"Bileğimizin hakkıyla katılmaya hak kazandığımız 2026 Dünya Kupası'nda organizatör ülkeler endişelerimizi dikkate almalı" diyen Federasyondan yayınlanan 10 maddelik liste şöyle:

Vize Sorunu

"Tüm oyuncular, teknik kadro ve federasyon yetkililerine herhangi bir engel veya istisna olmaksızın vize verilmesi."

Askerlik Durumu Muafiyeti

"Mehdi Tarimi ve İhsan Hacı Safi gibi askerlik hizmetini Devrim Muhafızları bünyesinde tamamlamış yıldızlar başta olmak üzere tüm teknik heyet ve futbolculara vize sağlanması, zorluk çıkarılmaması."

İstisnai İşlem Yasağı

"Vizeler verildikten sonra havalimanlarında veya sınır kapılarında İran heyetine yönelik herhangi bir ek sorgulama veya ek güvenlik prosedürü uygulanmaması."

Bayrağa Saygı

"Maçlar oynanırken İran İslam Cumhuriyeti bayrağının eksiksiz ve usulüne uygun şekilde temsil edilmesi."

Milli Marşa Saygı

"Milli marşın tamamının, kesintisiz şekilde ve protesto edilmesine izin verilmeden çalınması."

Gazeteci ve Taraftar Girişi

"İranlı gazetecilerin ve taraftarların ev sahibi ülkelere girişlerinin kolaylaştırılması."

Güvenlik Önlemleri

"İran kafilesinin havalimanı, konaklama ve antrenman alanlarında özel ve sıkı güvenlik önlemlerinin sağlanması."

Ulaşım Güvenliği

"Stadyumlara gidiş-dönüş yollarında ve şehir içi ulaşımda delegasyonun güvenliğinin ve hareket kabiliyetinin eksiksiz sağlanması."

Siyasi Soruların Engellenmesi

"Basın toplantılarında soruların sadece teknik/sportif konularla sınırlandırılması, siyasi konulara girilmesinin engellenmesi."

Ayrımcılık Karşıtlığı

"İran delegasyonuna mensup hiçbir bireyin inançları, kültürü veya siyasi konumu nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağının taahhüt edilmesi."

2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı; 16 Haziran'da Yeni Zelanda ile, 21 Haziran'da Belçika ile ve 27 Haziran'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.