Emekli maaşını taşıyacak olan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açtı. 2026 yılının ilk çeyreğinde rekabetin zirveye ulaşmasıyla birlikte Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi dev kurumlar peş peşe güncellemeler yayınladı. Sadece nakit promosyon değil, fatura talimatı ve harcama sözüne eklenen bonuslarla toplam fayda rekor seviyelere ulaştı.

AKBANK'TAN EMEKLİYE 50 BİN TL'LİK DEV PAKET

Akbank, Mart 2026 kampanyası kapsamında emeklilere 20.000 TL’ye varan net nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca, fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını daveti gibi ek koşullarla bu tutarı toplamda 50.000 TL’lik bir ödül havuzuna dönüştürüyor. Emekliler için ayrıca 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı da masada.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, yeni emekli olan veya maaşını taşıyanlara 40.000 TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlıyor. Ayrıca market ve sağlık harcamalarına yönelik aylık 6.000 TL, yıllık bazda ise yüksek tutarlarda Bankkart Lira iadesiyle emeklinin bütçesine doğrudan katkı sunuyor.

YAPI KREDİ VE GARANTİ BBVA

Yapı Kredi, 31 Mart 2026 tarihine kadar maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 15.000 TL net promosyon ve ek fatura talimatlarıyla toplamda 20.000 TL'yi aşan ödeme gerçekleştiriyor. Garanti BBVA ise nakit promosyonu bonuslarla süsleyerek toplam ödül miktarını 25.000 TL seviyesine çıkardı.

DİĞER BANKALARDA MART 2025 GÜNCEL ORANLARI

Emekli promosyonu piyasasında diğer oyuncular da iddialı tekliflerini koruyor:

QNB: "Emeklilik Ödülü" adı altında toplamda 31.000 TL’ye varan fırsat sunuyor.

ING Bank: Koşulsuz 15.000 TL promosyonun yanı sıra ek ödüllerle rakamı 28.000 TL’ye yükseltiyor.

İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, ücretsiz ATM kullanımı ve 10.000 TL’ye varan ek avantajlar sağlıyor.

Not: Promosyon ödemelerinden yararlanmak için 3 yıllık maaş taahhüdü verilmesi gerekiyor. Başvurular bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.