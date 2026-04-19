Dünya Atletizm Birliğ'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl 21'incisi düzenlendi. Koşucular maratona Yenikapı miting alanından başlarken, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçtiler. Yarışa katılan isimler Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırında "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izledi ve Yenikapı’da yarışı tamamladı. YARIŞA İKİZLER DAMGA VURDU Yarışı, erkeklerde Kenyalı atlet Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın ikiz kardeşi Charles Matata da 1 saat 1 saniyelik derecesiyle saliselerle ikinci oldu. Türk atlet Ali Kaya ise 1.00.12'lik derecesiyle koşuda üçüncü sırada yer aldı. TÜRK ATLET ALİ KAYA'DAN KİŞİSEL REKOR 1.00.12'lik derecesiyle İstanbul Yarı Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Kaya, aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Sıralama ise şu şekilde: 1- Ali Kaya - 1:00:12 2- Ramazan Baştuğ - 1:02:21 3- Ömer Amaçtan - 1:02:52 Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1.06.57'lik derecesiyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1.07.03'lik derecesiyle üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlarda Türk atletlerin sıralaması şöyle: 1- Nursena Çeto - 1.11.27 2- Pınar Demir - 1.13.49 3- Yayla Kılıç Gönen - 1.16.37.

