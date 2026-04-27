Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk babası Süleyman Gülsün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaklaşık 10 gün önce Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yüksek ateş şikayetiyle başlayan tedavi süreci, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilmesiyle devam etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA tanısı konulan Gülsün, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde verilen tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CENAZE NAMAZI ARAÇTAN İNDİRİLMEDEN KILINDI Vefatın ardından ailesine teslim edilen Süleyman Gülsün'ün cenazesi, memleketi Evren köyüne nakledildi. Hastalığın bulaşma riskine yönelik hijyen ve güvenlik önlemleri çerçevesinde, cenaze nakil aracından indirilmeden köy mezarlığına getirildi. Defin işlemleri öncesinde cenaze namazı aracın içerisinde kılındı ve ardından Gülsün dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda köylü katılım sağladı.

