İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 37'de Kai Havertz'in attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hayati bir adım attı. En son 22 yıl önce Arsene Wenger yönetiminde 'The Invincibles' (Yenilmezler) olarak adlandırılan kadroyla zafere ulaşan 'Topçular', pazar günü TSİ 18.00'de Crystal Palace'ı deplasmanda yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

BUGÜNKÜ MAÇ DA BELİRLEYİCİ

Öte yandan 82 puanlı Arsenal'i maç eksiğiyle 77 puanla takip eden Manchester City de bugün Bournemouth deplasmanına gidecek. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin burada puan kaybı yaşaması halinde Arsenal, son maça çıkmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Manchester ekibinin galibiyet alması halinde ise Arsenal, kaderini pazar günü Crystal Palace deplasmanında belirleyecek.

Son olarak 2003-2004 sezonunda şampiyonluk yaşayan Arsenal, son sezonlarda özellikle Manchester City ile girdiği yarışları son düzlükte kaybetti. 'Topçular', bu kez şampiyonluğa hiç olmadıkları kadar yakın...