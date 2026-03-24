Barcelona'dan 2017-18 sezonunda PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar yalnızca rekor kırmakla kalmadı, dünya futbol piyasasındaki dinamikleri de derinden sarstı. Ancak her şeye rağmen Brezilyalı yıldıza ödenen 222 milyon euroluk rekor aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen hala kırılamadı.

TARİHİ BONSERVİS HAZIRLIĞI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Neymar'a rekor bonservisi ödeyen PSG, yine Barcelona'dan yapacağı transferle bu rekoru ileri taşıyacak. Habere göre Fransız devi, Lamine Yamal için Katalan ekibine 350 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 200 milyon euro olan 18 yaşındaki Yamal için PSG'nin, 350 milyon euroyu gözden çıkardığı ve sunulmak üzere paket halinde bir teklif hazırlandığı ifade edildi. Daha önce "Lionel Messi gitmek isteyene kadar" hiçbir şekilde satmaya yanaşmayan Barcelona'nın, Yamal için tavrı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Yamal, 21 gol ve 16 asist ile 37 gole doğrudan katkı sağladı.