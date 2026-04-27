Araştırma, Rusya’da bulunan Pushchino Bilimsel Araştırma Merkezi bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada, Sibirya’daki permafrost (kalıcı don tabakası) içinde keşfedilen canlı örnekleri detaylı incelemeye alındı.

Permafrost olarak adlandırılan kalıcı don tabakası içinde keşfedilen bu canlı, yıllar boyunca tamamen hareketsiz şekilde varlığını sürdürdü. Uzman ekipler tarafından dikkatle çözülen örnek, kısa süre içinde yeniden aktif hale geldi. Ancak asıl şaşırtıcı gelişme bununla da sınırlı kalmadı.

Yapılan gözlemlere göre söz konusu organizma yalnızca yaşam belirtisi göstermekle kalmadı, aynı zamanda çoğalmaya da başladı. Bu durum, bilim insanları arasında büyük heyecan yaratırken, aşırı koşullarda yaşamın sürdürülebilirliğine dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Araştırmayı yürüten ekip, bu tür canlıların metabolizmalarını neredeyse tamamen durdurarak binlerce yıl boyunca hayatta kalabildiğini belirtiyor. Uygun koşullar yeniden sağlandığında ise yaşam fonksiyonlarının tekrar devreye girdiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca Dünya’daki yaşamın sınırlarını anlamak açısından değil, aynı zamanda uzay araştırmaları için de önemli ipuçları sunuyor. Özellikle Mars ve buzla kaplı diğer gök cisimlerinde benzer yaşam formlarının var olabileceği ihtimali, bu tür keşiflerle daha da güçleniyor.