Küresel havacılık sektöründe yaşanan ekonomik zorluklar ve operasyonel sıkıntılar, hava yolu şirketleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD merkezli Spirit Airlines’ın mayıs ayında faaliyetlerini durdurmasının ardından, bir hava yolu şirketi daha resmen kapandı.

2002 yılında kurulan Fransız bölgesel hava yolu şirketi Air Antilles’in tüm faaliyetlerini sonlandırdığı açıklandı. Guadeloupe merkezli şirket, Fransız Batı Hint Adaları’nda yer alan Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy arasında yolcu taşımacılığı yapıyordu.

DENETİM SONRASI LİSANS İPTAL EDİLDİ

Fransa sivil havacılık otoritesinin Aralık 2025’te gerçekleştirdiği denetimde ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle Air Antilles’in işletme lisansı iptal edildi. Bu kararın ardından şirket, ticari uçuş operasyonlarını sürdürme imkanını kaybetti. Uçuşların durmasıyla birlikte gelir akışı kesilen şirketin, tespit edilen sorunları gidermek için gerekli finansmanı sağlayamadığı bildirildi. Artan mali sıkıntılar sonucunda Air Antilles’in borçlarının 69 milyon doları aştığı ifade edildi.

MAHKEMEDEN TASFİYE KARARI

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, 27 Nisan’da mahkeme şirketin tasfiyesine hükmetti. Mahkeme değerlendirmesinde, mevcut borç yükü ve finansal tablo nedeniyle şirketin faaliyetlerini sürdürerek toparlanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Aralık 2025’ten bu yana uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla resmen tüm operasyonlarını durdurmuş oldu.