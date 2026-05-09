Bilim insanlarının "sırtüstü kum sarmaşığı" anlamına gelen ismini verdiği bu fosil, sadece kemikleriyle değil, nadir görülen deri izleriyle birlikte neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş durumda.

240 milyon yıl önce Sidney Havzası’ndaki tatlı sularda yaşayan bu canlı, günümüzdeki dev semenderlere benzese de çok daha iri ve ürkütücüydü.

Arenaerpeton’un dikkat çeken özellikleri

Başından kuyruğuna tam 1,2 metre uzunluğunda; yani dönemindeki akrabalarından çok daha büyük.

Ağzının tavanında "köpek dişi" benzeri sivri azı dişleri bulunuyordu.

Modern Çin Dev Semenderi'ne benziyor ancak gövdesi çok daha kaslı ve iri yapılıydı.

Paleontolojide neden bu kadar önemli?

UNSW Sydney ve Avustralya Müzesi'nden paleontolog Lachlan Hart, bu keşfin neden "paha biçilemez" olduğunu şu sözlerle açıklıyor:

"Kafa ve gövdenin hâlâ birbirine bağlı olduğu iskeletlere nadiren rastlıyoruz; yumuşak dokuların (deri hatlarının) korunmuş olması ise mucize gibi bir durum."

Bu canlı, Temnospondil adı verilen ve nesli tükenmiş olan bir amfibi grubuna ait. Arenaerpeton’un büyüklüğü, bu grubun iki büyük kitlesel yok oluş olayından nasıl sağ çıktığına dair ipuçları veriyor. Görünüşe göre, vücut boyutunun artması onların milyonlarca yıl daha hayatta kalmasını sağlamış olabilir.

Triyas Dönemi’nin nedir canavarı

Dinozorların henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı Triyas döneminde yaşayan Arenaerpeton, usta bir nehir avcısıydı. Antik balıkları avlayarak beslenen bu dev amfibi, Avustralya’nın fosil mirasının en değerli parçalarından biri kabul ediliyor.

Dr. Matthew McCurry, bu buluşun son 30 yılda Yeni Güney Galler eyaletinde yapılan en önemli fosil keşfi olduğunu vurguluyor. Sıradan bir taş ocağından bir evin bahçesine, oradan da bilim dünyasının zirvesine uzanan bu yolculuk, altımızdaki toprağın hala ne kadar büyük sırlar sakladığını bir kez daha kanıtlıyor.